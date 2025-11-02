El precandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confirmó que asistirá al CADE Ejecutivos 2025 y que en esta edición volverá a realizarse en Lima luego de 17 años, en el marco de las elecciones generales del 2026.

Durante un mitin llevado a cabo en el distrito de San Martín de Porres, el también exalcalde de Lima aseguró que se está preparando para el evento y dijo que para tal fin, está “actualizando” su plan de gobierno.

“Ahora, estas noches me estoy preparando para un evento al cual no van a ir varios políticos, creo que por miedo y pánico. Se llama el CADE, pero también porque no conoce, no están preparados”, expresó.

“El CADE es la conferencia anual de empresarios, me han invitado, yo no me corro, yo voy a ir. Pero estoy preparándome, estoy actualizando el plan de gobierno”, agregó López Aliaga.

Entre sus propuestas, el líder de Renovación Popular también adelantó que reducirá el Estado a solo seis ministerios y que dicho presupuesto será destinado a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Vamos a destinar varios miles de millones de dólares, previa reducción del Estado a seis ministerios para tener abundante dinero, igual que en la Muni[palidad de] Lima, para sacar de raíz todo lo que es extorsión y sicariato de nuestro Perú. Se nos largan de acá, se largan o se van a la selva”, aseveró.

López Aliaga también remarcó que en su gestión en la Municipalidad de Lima hizo “más obras” que los expresidentes Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025) con un menor presupuesto.

“El presupuesto de Lima es tamaño uno. El presupuesto del Perú es tamaño mil. Si con un presupuesto chiquitito hemos hecho más obras que la señora Boluarte, que Castillo y todos, Vizcarra”, acotó.

Otras propuestas

El exburgomaestre también agradeció al presidente José Jerí por tener “voluntad” de que el tren Lima-Chosica “camine” y anunció que la estación central se ubicará en Monserrate, a fin de permitir su conexión con el Metropolitano.

“Yo sí agradezco al presidente Jerí, sí tiene voluntad de que el tren camine, eso sí se lo reconozco, no es un político de estos que son mezquinos. Ha puesto inmediatamente al ministro a trabajar”, refirió.

“Ha escuchado la propuesta del tren Chosica a Monserrate, como hemos decidido. ¿Por qué? porque tiene cerquita el Metropolitano. Te vienes de Chosica, bajas, caminas media cuadra, Metropolitano y vas donde quieras. Ya estás en Lima, por eso es que lo estamos haciendo punto a punto con una inversión bajísima”, añadió.

Finalmente, Rafael López Aliaga adelantó que de llegar a la Presidencia, no destinará más dinero del erario nacional a un “barril sin fondo”, como calificó a la empresa estatal Petro-Perú.

“Lo que está claro es que también vamos a ser muy duros en el tema del ahorro de dinero del Estado. Cero para Petro-Perú, agárrense, cero, no va más. Tenemos primero que ver que ese dinero, que cuesta tanto recaudar, no se vaya a un barril sin fondo que se llama Petro-Perú. Ya se le ha dado U$S8 mil millones, ya no da para más”, enfatizó.

“Esos dineros tienen que ir a seguridad ciudadana, por ejemplo, a tener centrales de chuponeo, que sí lo puede hacer un presidente de la república con el Poder Judicial”, sentenció.