En medio de los rumores de que podría dejar el Gabinete Ministerial en los próximos días, la presidenta Dina Boluarte felicitó a su ministro de Salud, César Vásquez y dijo que “dio la talla” para ser el titular de dicha cartera, además de agradecerle por el esfuerzo que hizo como gestor en dicho portafolio.

Durante su participación en la ceremonia por el 90° aniversario del Minsa y el Día de la Medicina Peruana, la mandataria recordó la entrevista que le hizo a Vásquez Sánchez poco antes de designador titular del sector.

“Ministro César, usted lo ha dicho. Cuando lo entrevisté aquella oportunidad en esa terna en la que usted vino, sí me confesó que había prometido a sus padres en que se iba a preparar de manera profesional para que algún día sea ministro de Estado y lo cumplió”, expresó.

“Cuando lo entrevistamos, dio la talla para que sea ministro de Estado. Su profesionalismo, su compromiso con el Perú. Quiero agradecerle personalmente ministro por el esfuerzo que hizo como gestor, como líder de un ministerio tan importante como es el ministerio de Salud”, agregó.

Boluarte Zegarra mencionó que el Minsa ejecutó más del 60% de su presupuesto asignado para el 2025 y que la idea es que todas las carteras pasen la barrera para “terminar en azul”.

“Nunca antes un ministerio de Salud había pasado del 60% de ejecución presupuestal y es allí donde se mide la gestión y es bien cierto lo que dice”, subrayó.

“Cada cierto tiempo le pido al ministro de Economía: ‘tráigame los resultados de la ejecución y póngame en orden quiénes están ejecutando de la mejor manera’. Los que están abajito se preocupan y empiezan a correr, así que todos están pasando la línea para que todos terminemos en azul”, añadió.

Evalúa renunciar para ser candidato

Cabe indicar que tras la renuncia de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia para participar en las Elecciones Generales del 2026, el ministro de Salud, César Vásquez, no descarta hacer lo mismo para postular en los próximos comicios.

“Es algo que todavía no tengo definido, tengo una semana para pensarlo, no lo descarto. Yo creo que también es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadano y los ministros no están excluidos de poder participar en una contienda electoral, de mi parte todavía no tengo una decisión clara”, manifestó.

“Voy a evaluarlo, no lo descarto. Soy un político, he sido congresista, he tenido participación en varios escenarios políticos”, agregó Vásquez al ser consultado sobre sus aspiraciones políticas.

Según el cronograma electoral, el próximo 13 de octubre vence el plazo para que las autoridades y altos funcionarios que deseen postular en las próximas elecciones presenten su renuncia.