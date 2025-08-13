Helados, cafés y mucho más: la cafetería temática de San Roque que ofrece una nueva forma de disfrutar del king kong

Recientemente, Provecho estuvo de paso por Chiclayo, donde pudimos conocer de cerca esta propuesta bastante completa y atractiva. “San Roque Coffe nace del deseo de ofrecer una experiencia más completa que acompañe a nuestro clásico king kong”, explica Piero Juárez, coordinador de márketing de la empresa.

La idea era poder ofrecer este y otros postres de su catálogo sin importar el momento del día o la temperatura del momento. “Queríamos una propuesta que funcionara tanto en días fríos como calurosos, incorporando bebidas calientes, sánguches y postres helados elaborados a base de King Kong. Así nació esta cafetería temática, que une nuestra tradición con la modernidad”, agrega.

Como comentamos, San Roque es una marca con más de 100 años de historia. Por lo tanto, el proceso de crear e implementar esta cafetería estuvo cargado de nostalgia. “Buscamos inspiración en nuestro archivo histórico, revisamos fotografías de nuestras primeras tiendas y empaques, y rescatamos elementos icónicos de la esencia San Roque, como las líneas de los toldos, las tipografías y los estilos utilizados en nuestros inicios”, menciona Juárez.

En su espacio, los comensales pueden disfrutar desde helados de king kong hasta un buen sánguche de asado y un humeante café americano. Además, se pueden encontrar productos como natilla, algarrobina y miel, entre otros clásicos del norte peruano.

Un toque didáctico y entretenido se puede notar al entrar a la tienda. Se trata de un gran tablero de juego para ejercitar la memoria, reconociendo y recordando algunos de los productos o íconos de San Roque.

Ya hay planes de implementar espacios de este tipo en Lima. Frente a la posibilidad, Piero indica que buscan llevar este formato a la capital y otras ciudades del país, a partir del próximo año. Lo lograrán modificando algunas de las tiendas oficiales, para incorporar espacios “coffee”.

¿Qué comer en San Roque Coffee?

Si lo que busca es un toque salado, los sánguches y empanadas son una alternativa sabrosa. Ofrecen opciones como triples, croissant de jamón y queso, croissant de pollo o empanadas de pollo o chancho ahumado. Nuestro favorito fue el de asado, generoso, con cortes de carne muy sabrosa y suave, servido en el clásico pan francés.

El café que ofrecen es cumplidor, ideal para complementar cualquier antojo que se pida de la carta. Desde el americano más simple, hasta un delicioso latte con la espuma perfecta. Otras bebidas generosas son los frappés, preparados con helados de la casa.

En cuanto al dulce, los más clásicos pueden apostar por porciones de king kong tradicional o, quizás, optar por versiones de lúcuma, maracuyá, frutos rojos o chirimoya. También ofrecen unos deliciosos alfajores potentes o “Antojitos”, pequeñas barras de king kong bañadas en chocolate.

Pero, lo que sorprende y cautiva a grandes y pequeños es la selección de helados y copas. Se pueden pedir alternativas sencillas, como helado con salsas como manjar o natilla. Los sabores que ofrecen incluyen: frutos rojos, “Antojito”, Chirimoya y Manjar Blanco. Los toppings disponibles son suspiritos, paciencias, merenfresa y salsas suculentas. Una combinación infalible es una bola de helado y una porción de king kong.

