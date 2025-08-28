En la casa de la abuela y con una cafetera “gota a gota”: así nació la pasión del barista tacneño que hoy tiene una de las mejores cafeterías de la ciudad

El segundo nivel de la cafetería cuenta con un colorido y simbólico mural. / Pierina Denegri Davies

“(La propuesta) nace en el 2023, luego de un viaje por el Medio Oriente, donde pude representar al café peruano en el pabellón de Perú, en la feria Expo Dubai 2021. Estuve seis meses haciendo degustaciones y presentaciones sobre el café nacional de especialidad y fue una experiencia increíble, sumado a poder conocer a gente de más de 192 países que conformaban el evento”, explica Dante a Provecho. En este tiempo, sintió un reconocimiento por parte de distintos visitantes que buscaban probar lo que él preparaba aprovechando el grano de origen peruano.

En base a esa experiencia llegó la idea de crear una cafetería al volver al país. Poco a poco, Dante y su esposa, Rossana Rossi, fueron creando el espacio que recientemente cumplió dos años. ¿La meta? “Queremos seguir tratando de promover y difundir el consumo de café de especialidad aquí en Tacna, mostrando los atributos y lo que conocemos como trazabilidad de cada taza”, menciona Cossio.

El resultado es una acogedora cafetería que visitamos hace poco. Presenta un diseño que combina lo industrial con toques de color y todo lo acompaña un olor intenso a café que nos recibió desde la entrada. La carta es precisa y los acompañamientos son sabrosos y dulces en su punto.

Volver a los clásicos con otra mirada

Un gran diferencial de la propuesta de Dante es el uso de la clásica y reconocida cafetera gota a gota, que forma parte de la tradición del país. “¿Por qué dejarla de lado si forma parte de nuestra historia? Tenemos la responsabilidad de ofrecer todo lo que hemos aprendido a las nuevas generaciones, así como mis abuelos lo hicieron. Es mi responsabilidad mostrarle a las personas que hay un elemento que no debe estar en una caja de los recuerdos, sino que puede estar en la mesa con un buen café de especialidad para compartir", señala el barista.

Puede surgir la duda de cómo usar esta cafetera para lograr una bebida ligera y equilibrada, lo que usualmente se obtiene con otros métodos de extracción. Pero, Cossio nos explica que sí es posible e incluso este método se puede encontrar en la carta de la cafetería.

¿Cómo aprovechar la cafetera gota a gota? Los tips de Dante Cossio



“Lo que yo hago es extraer el café mediante el proceso por goteo, pero a la taza final. ¿Que signfica? Que yo hago una proporción específica que es la que uso en la cafetería. Es importante señalar el equilibrio entre agua y café, para lograr una bebida balanceada y agradable“, comenta el barista.

La proporción que utiliza es de 1 a 15. Es decir, por cada gramo de café, utiliza 15 gramos de agua. Dentro de lo que suele utilizar, recomienda combinar 40 gramos de café para 600 gramos de agua. “Utilizo una molienda media, como el perfil de azúcar o sal gruesa. Se va echando el agua en tres tandas, hasta llegar a los 600 gr. Es importante mencionar que lo ideal es el uso de una balanza para tener las medidas precisas”, comenta Dante.

La carta

En el Espresso Bar encontramos opciones como el americano, capuccino, mocha y flat white. Una especialidad de la casa es el Il Capo, que combina un capuccino con aceite de oliva virgen extra Ascolana. Por otro lado, en el Brew Bar, encontramos métodos de extracción manual como el V60, Origami, Aeropress, Prensa Francesa, Chemex y la infaltable Cafetera gota a gota, entre otros.

Otras bebidas disponibles son el coffee cold brew tonic, que combina un café extraído en frío por 24 horas y agua tónica. Una delicia que nos sorprendió fue el ponche de zapallo de carga, una cremosa bebida que combina este insumo local con licor de damascos. También ofrecen chocolate caliente, lattes helados, coffee negroni, carajillo e infusiones naturales.

Si se trata de opciones saladas, las empanadas brillan por su masa deliciosa y rellenos generosos y sabrosos. Ofrecen tres opciones: de aceitunas negras y verdes con castañas, pasas y huevo; de un delicioso cordero guisado a base de ají; y de una combinación de queso de cabra Tarateño y hierbas aromáticas.

Las opciones dulces incluyen galletas, torta Alfajor, tortas de chocolate o zanahoria y croissant de chocolate o castañas. Un favorito es el Suspiro a la Tacneña, que combina el clásico sabor de un manjar con yemas y un toque especial con la presencia de aceitunas negras.

Dante Café es, sin duda, un pequeño paraíso para reconectar con el café de formas que evocan recuerdos para más de uno. Ya sea con un capuccino con toques de olivo, una suculenta empanada o quizás un croissant de chocolate, vale la pena dejarse encantar por una propuesta que hace brillar a Tacna.