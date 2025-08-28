En la casa de la abuela y con una cafetera “gota a gota”: así nació la pasión del barista tacneño que hoy tiene una de las mejores cafeterías de la ciudad

Escucha la noticia
Algunos afortunados pueden recordar sus primeros acercamientos a comidas o bebidas que luego amarían. Este es el caso de Dante Cossio, barista profesional. Recuerda que, desde pequeño, los lonches de las tardes se caracterizaban por la presencia de un humeante café servido en la cafetera gota a gota que su abuela preparaba. “Mi abuelo me engreía y me servía un poquito de café en el plato donde descansaba su taza. Yo tomaba con cuchara y creo que desde ese momento empecé a conectar con el café”, cuenta con cariño. Su pasión por este grano y darlo a conocer obtuvo aún más propósito con la creación de una cafetería de especialidad ubicada en Tacna, donde brillan los insumos locales.