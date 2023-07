“Middle School: The Worst Years of My Life” (2016)

Basado en el libro homónimo, la película sigue a Rafe Khatchadorian (Griffin Gluck) y su inicio en la escuela Hills Village. Aunque, la situación es más difícil de lo que esperaba porque todos los maestros son malos y se unirá a sus nuevos amigos para enfrentar la situación. En el largometraje, Isabela Merced da vida a Jeanne, el primer amor de Rafe.

