Para todas aquellas personas que —como el autor de este artículo— nunca se han sumergido más de un metro en el mar, existe un programa de iniciación que dura un día. “Es un programa en el que vas a ir con un instructor casi casi de la mano, si es necesario. Si no lo fuera, igual vamos a estar a medio metro de ti”, nos explica José Cabero, director de SB Divers. “Te vamos a dar todas las pautas y explicar cómo funciona el equipo. Vas a bajar a poca profundidad con el instructor y sentirte como si estuvieras en el espacio. Lo más bonito es que vas a ver toda la vida que hay debajo, así sean solo cinco metros”, complementa.

Dependiendo de cada caso, las personas pueden bajar solas o acompañadas por un instructor. para principiantes, se recomienda estar 40 minutos como máximo / SOMOS > FIDEL CARRILLO

José descubrió este deporte hace unos quince años mientras estaba de vacaciones en Egipto. Durante ese viaje, hizo un tour por el Mar Rojo en el que ofrecían la posibilidad de bucear en esas aguas bíblicas solo a quienes tuvieran una certificación PADI, un reconocimiento internacional que acredita el nivel de formación y práctica de buceo de una persona. “Me quedé con las ganas de hacerlo. Así que ni bien regresé a Lima, me capacité en un curso de buceo en el club Esmeralda y obtuve la certificación. Luego hice un curso avanzado en Los Cayos, en Florida. Me enamoré tanto de esta actividad que decidí abrir una academia de buceo”, cuenta.

La inmersión se hace de espaldas para evitar que el equipo de buceo choque con la embarcación. / SOMOS > FIDEL CARRILLO

Antes de hacer la inmersión, debemos completar una cartilla con información sobre nuestro estado de salud para conocer si estamos en condiciones de bucear. Es esencial saber nadar y no tener alguna dolencia o antecedente de enfermedad cardiorrespiratoria. Para esta actividad, debemos portar una serie de elementos: wetsuit, snorkel, máscara submarina, aletas, guantes, tanque de oxígeno y chaleco para bucear. El tanque cuenta con aire comprimido (21% oxígeno y 78% nitrógeno) que nos permitirá respirar bajo el agua, a través de una manguera que conecta con nuestra boca y un regulador que sirve para calibrar el flujo de aire.

Los buzos se tiran de espaldas al mar para evitar que su equipo se golpee contra la embarcación y para mantener el control del descenso. Se recomienda colocar la mano derecha sobre el regulador y usar las yemas de los dedos para estabilizar la máscara. Allí abajo, todo es como lo ice José Cabero: un mundo desconocido donde se pierde la sensación de gravedad.

OTRA DIMENSIÓN

El buceo ofrece una experiencia inigualable de exploración y contacto con la biodiversidad. “La cantidad de vida que hay abajo es impresionante. Es común ver pintadillas, borrachitos, lenguados, rayas, bancos de pejerrey, bancos de lisa, y muchas especies más”, comenta Jeffrey Cárdenas, instructor de buceo y biólogo marino. “Hace poco, mientras íbamos en la embarcación pudimos observar una ballena minke. Tener ese contacto con la naturaleza es un privilegio”, añade el experto.

Esta zona de nuestra litoral, nos dice Jeffrey, también destaca por la abundante presencia de bosques de kelp. Se trata de ecosistemas submarinos formados por algas pardas que crecen en aguas frías. Es considerado uno de los entornos biológicos más productivos y dinámicos del planeta, al ser refugio y alimento para una gran variedad de plantas y animales.

La vida a pocos metros debajo del mar es abundante. Derecha: los bosques de kelp son un ecosistema marino que se puede encontrar en el litoral sur de Lima. / Mattie Leyden

“Yo siempre he sido una apasionada del mar, pero soy nerviosa. Entonces, se me hizo difícil bucear al principio, pero luego de unas clases con Jeffrey, ya me sentí en confianza. He podido viajar a Cartagena, Filipinas e Indonesia para bucear. He adoptado este deporte como parte de mi estilo de vida. Realmente es alucinante”, nos dice Alejandra Romero, una administradora de empresas que lleva cuatro años buceando. “Este deporte, de alguna manera, te enfrenta a tus miedos. Se pueden presentar situaciones complicadas, como que una corriente te quiera jalar, pero hay que saber mantener la calma. Para mí, estar debajo del agua es una forma de meditar”, complementa.

Un caballito de mar de nombre científico ‘Hippocampus ingens’. esta especie crece en las aguas del océano pacífico. / Jose Cabero L.

Al ser una disciplina que requiere de concentración, planificación y cooperación, la experiencia de bucear fomenta la confianza en uno mismo y el desarrollo de una serie de habilidades. Sin embargo, como cualquier deporte, es crucial practicarlo con responsabilidad, en centros debidamente certificados que nos proporcionen los elementos y la información adecuada para evitar riesgos. Con la preparación correcta, esta actividad puede ser una puerta de entrada a un mundo subacuático lleno de maravillas del que difícilmente vamos a querer salir.

Además… Cómo obtener certificación PADI Curso de buceo Es la primera fase. Aquí debemos realizar inmersiones en aguas abiertas con un instructor durante cuatro horas. El buceo es apto para personas desde los 10 años en adelante. Cuestionario médico El requisito fundamental es tener un buen estado de salud y saber nadar. Si padece alguna afección, como problemas cardiovasculares, el médico debe evaluar la condición del postulante. La edad no es limitante, salvo que no se cumplan con los requisitos básicos. Licenciamiento La certificación PADI Scuba Diver, PADI Open Water o PADI Advanced Diver dura para siempre y es lo que permite bucear en diferentes zonas. Se recomienda realizar un curso de actualización si no se ha buceado durante mucho tiempo. Tiempo Es posible obtener una certificación de buceo PADI en un lapso de tres días. Tanto si se está planeando un viaje o se quiere practicar esta actividad como hobby.