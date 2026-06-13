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Resumen

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El insomnio es uno de los trastornos del sueño más comunes. La calidad del descanso depende de una compleja interacción entre el cerebro, las hormonas y otros sistemas del cuerpo.
El insomnio es uno de los trastornos del sueño más comunes. La calidad del descanso depende de una compleja interacción entre el cerebro, las hormonas y otros sistemas del cuerpo.
/ amenic181
Por Maca Bustamante

Cuando hablamos de dormir mejor, solemos pensar en apagar pantallas, tomar menos café o tener una rutina nocturna. Y sí, todo eso ayuda. Pero hay un protagonista del sueño que rara vez recibe atención: tu intestino. Puede sonar extraño. Después de todo, ¿qué tendría que ver una bacteria intestinal con que te despiertes a las 3 de la mañana o que te cueste conciliar el sueño? Más de lo que imaginas.

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