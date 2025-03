Además…

Los favoritos de Nora

UN BUEN COMIENZO

A veces, me provoca ir a algunos restaurantes en dos tandas. Una primera vez para probar solo las entradas (hay que admitirlo: no todas se pueden compartir y muchas veces nos llenamos rápido) y otra para probar con calma los fondos. Eso me pasa por aquí: el pan con pejerrey (grande, casi un plato único), los distintos tipos de cebiches, el tamalito verde, la porción de papa a la huancaína... imposible escoger solo uno. No es mala idea basar nuestra experiencia en las entradas y probar un poquito de cada una. Los segundos pueden ser para otro día. Garantizo que con hambre no nos vamos a quedar.

EL RICO TACU TACU

Desde que tengo uso de razón, los frejoles y —en especial— el tacu tacu ocupan un lugar muy importante en mi corazón. La mayoría de locales sirve el tacu tacu en forma de papa rellena, redondo y alargado en las puntas, y no tengo ninguna queja al respecto. Aquí, sin embargo, sale como una suerte de lengüeta, superdorado en ambos lados (es decir, siempre te toca parte del crocante) y bañado en picante de mariscos. Volveré para comerlo de nuevo.