Año Nuevo Chino 2026: estos son los 10 mejores chifas de Lima para iniciar el Año del Caballo de Fuego

Hablar de chifa en el Perú es hablar de hogar. Herencia de la migración china, esta cocina mestiza ha desarrollado un lenguaje propio que combina soya, wok, kión y arroz con una contundencia deliciosa. Se ha convertido en parte inseparable de la gastronomía limeña.
Por el inicio del Año Nuevo Chino, te dejamos una lista con los 10 mejores chifas de la capital, según la guía de los Premios Somos 2025.
Estos espacios destacan por mantener viva esa herencia, con propuestas que cuidan la técnica, la materia prima y el sabor. Desde espacios clásicos hasta locales con una mirada más moderna, todos comparten el mismo espíritu: rendirle tributo a una tradición que ha sabido reinventarse.
Estos son los elegidos en la categoría “Mejor chifa” de la guía de los Premios Somos 2025:
Dirección: Av. Benavides 3590, Santiago De Surco
Dirección: Av. Aviación 3124, San Borja
Dirección: Av. Aviación N° 2877, San Borja
Dirección: Carlos Tenaud 490, Miraflores
Dirección: Av. República de Panamá 3165, San Isidro
Dirección: Pueblo Libre / San Borja / Paruro / Salazar Food & Drinks - Larcomar / La Molina
Dirección: Jr. Ucayali 779 - Barrio Chino de Lima, Av. Caminos del Inca 1985, Surco
Dirección: Av. Javier Prado Este 1212, San Isidro
Dirección: Av. Angamos Oeste 700, Miraflores / Jr. Paruro 878 - Barrio Chino
Dirección: Av. Aviación 2755, San Borja
Los nominados a los premios gastronómicos del diario “El Comercio” son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en el diario durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.