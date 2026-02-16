Año Nuevo Chino 2026: estos son los 10 mejores chifas de Lima para iniciar el Año del Caballo de Fuego

Hablar de chifa en el Perú es hablar de hogar. Herencia de la migración china, esta cocina mestiza ha desarrollado un lenguaje propio que combina soya, wok, kión y arroz con una contundencia deliciosa. Se ha convertido en parte inseparable de la gastronomía limeña.

Por el inicio del Año Nuevo Chino, te dejamos una lista con los 10 mejores chifas de la capital, según la guía de los Premios Somos 2025.

Estos espacios destacan por mantener viva esa herencia, con propuestas que cuidan la técnica, la materia prima y el sabor. Desde espacios clásicos hasta locales con una mirada más moderna, todos comparten el mismo espíritu: rendirle tributo a una tradición que ha sabido reinventarse.

Los 10 mejores chifas de Lima

Estos son los elegidos en la categoría “Mejor chifa” de la guía de los Premios Somos 2025:

Chung Tong

Dirección: Av. Benavides 3590, Santiago De Surco

Four Seas

Dirección: Av. Aviación 3124, San Borja

Hakka

Dirección: Av. Aviación N° 2877, San Borja

Hou Wha

Dirección: Carlos Tenaud 490, Miraflores

Lung Fung

Dirección: Av. República de Panamá 3165, San Isidro

Master Kong

Dirección: Pueblo Libre / San Borja / Paruro / Salazar Food & Drinks - Larcomar / La Molina

San Joy Lao

Dirección: Jr. Ucayali 779 - Barrio Chino de Lima, Av. Caminos del Inca 1985, Surco

Titi

Dirección: Av. Javier Prado Este 1212, San Isidro

Wa Lok

Dirección: Av. Angamos Oeste 700, Miraflores / Jr. Paruro 878 - Barrio Chino

Wong King

Dirección: Av. Aviación 2755, San Borja

¿Cómo se eligen a los restaurantes de la guía Premios Somos?

Los nominados a los premios gastronómicos del diario “El Comercio” son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en el diario durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.