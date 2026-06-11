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15 restaurantes peruanos en el extranjero compiten por el voto de sus fieles comensales.
15 restaurantes peruanos en el extranjero compiten por el voto de sus fieles comensales.
Por Alejandra Garboza

La presencia de la cocina peruana en el extranjero sigue fortaleciéndose año tras año. Los Premios Somos 2026 destacan a quince restaurantes que han logrado posicionar los sabores, ingredientes y técnicas del Perú en algunas de las ciudades más importantes del mundo, consolidando a la gastronomía peruana como una de las más influyentes del panorama internacional.

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