La presencia de la cocina peruana en el extranjero sigue fortaleciéndose año tras año. Los Premios Somos 2026 destacan a quince restaurantes que han logrado posicionar los sabores, ingredientes y técnicas del Perú en algunas de las ciudades más importantes del mundo, consolidando a la gastronomía peruana como una de las más influyentes del panorama internacional.

Estas propuestas no solo ofrecen platos emblemáticos como el cebiche, el lomo saltado o los tiraditos, sino que también reinterpretan la tradición peruana a través de nuevas técnicas, productos locales y experiencias gastronómicas adaptadas a diferentes culturas. En muchos casos, los restaurantes nominados han contribuido a que ingredientes peruanos como el ají amarillo, el rocoto, la quinua o la leche de tigre sean cada vez más conocidos fuera del país.

Las nominaciones reflejan el trabajo de cocineros y empresarios que han llevado la cocina peruana a ciudades de América, Europa y Asia, demostrando que su riqueza y diversidad pueden dialogar con públicos de todo el mundo. Hoy, la gastronomía peruana es una marca global que continúa expandiendo fronteras y conquistando nuevos mercados.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría mejor restaurante peruano en el extranjero de los Premios Somos 2026:

Amazo

Dirección: Rua dos Guaianazes 1149, Campos Elíseos, São Paulo, Brasil.

Bolichera 21

Dirección: Hamburgo 70, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico

Callao

Dirección: Dr. Lelykade 292583, La Haya, Países Bajos.

Causa / Amazonia

Dirección: 920 Blagden Alley NW, Washington D.C., Estados Unidos.

CVI.CHE 105

Dirección: 105 NE 3rd Ave, Miami, Florida, Estados Unidos.

Jarana

Dirección: American Dream Mall, 1 American Dream Way, East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Karai by Mitsuharu

Dirección: Av. Kennedy 4601, Las Condes, Santiago de Chile, Chile.

La Mar San Francisco

Dirección: Pier 1 ½, The Embarcadero, San Francisco, California.

Lima London

Dirección: 31 Rathbone Place, Londres W1T 1JH, Reino Unido.

Llama Inn

Dirección: 50 Withers St, Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Maz Tokyo

Dirección: 1 Chome-9-15 Azabudai, Minato City, Tokio, Japón.

Piedra

Dirección: Calle 56 #4A-16, Bogotá, Colombia.

Quispe

Dirección: Calle de Orellana 1, Madrid, España.

Tigre Morado

Dirección: Honduras 5900, Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Yakumanka Barcelona

Dirección: Carrer de València 207, Barcelona, España.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.