Las nominaciones a los Premios Somos 2026 vuelven a poner en vitrina a las pastelerías peruanas. Este año, diez propuestas destacan por su creatividad, técnica y capacidad para reinventar los postres clásicos con identidad propia. Desde espacios especializados en alta pastelería francesa hasta conceptos contemporáneos que apuestan por sabores locales y presentaciones innovadoras, las nominadas reflejan la diversidad y evolución del rubro en Lima.

Entre las seleccionadas figuran Alanya Repostería, De Astrid, Fausta Pastelería Peruana y María Almenara, reconocidas por convertir cada postre en una experiencia que combina técnica, estética y sabor. A ellas se suman Mariáte y Napoléon Haute Pâtisserie, propuestas que han ganado notoriedad gracias a sus vitrinas sofisticadas y elaboraciones de autor.

La lista también incluye a Pregón de las Once, Sienna Bakery, The Gay Baker y Yogashi Patisserie, locales que han logrado consolidar una fiel comunidad de seguidores gracias a sus propuestas originales y a una constante innovación en el mundo dulce. Las nominaciones reflejan cómo la pastelería peruana continúa creciendo y posicionándose como una de las más interesantes de la región.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría pastelería de los Premios Somos 2026:

Alanya Repostería

Dirección: Jr. Domeyer 223, Barranco

De Astrid

Dirección: Av. Paz Soldán 290, San Isidro

Fausta Pastelería Peruana

Dirección: Manuel Portocarrero 344, Surquillo

Maria Almenara

Dirección: Av. Mariscal La Mar 698, Miraflores

Mariate

Dirección: Av. Caminos del Inca 590, Santiago de Surco

Napoléon Haute Pâtisserie

Dirección: Av. Sta. Cruz 873, Miraflores

Pregón De Las Once

Dirección: Jr. Tejada 105, Barranco

Sienna Bakery

Dirección: Av. Sta. Cruz 1119, Miraflores

The Gay Baker

Dirección: Sta. Rosa 147, Surquillo

Yogashi Patisserie

Dirección: Av. San Borja Nte. 598, San Borja

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 36 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.