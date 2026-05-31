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Son 10 las pastelerías que compiten por quedarse con el trofeo de la mejor.
Son 10 las pastelerías que compiten por quedarse con el trofeo de la mejor.
Por Alejandra Garboza

Las nominaciones a los Premios Somos 2026 vuelven a poner en vitrina a las pastelerías peruanas. Este año, diez propuestas destacan por su creatividad, técnica y capacidad para reinventar los postres clásicos con identidad propia. Desde espacios especializados en alta pastelería francesa hasta conceptos contemporáneos que apuestan por sabores locales y presentaciones innovadoras, las nominadas reflejan la diversidad y evolución del rubro en Lima.

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