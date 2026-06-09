La experiencia de comer en el campo sigue conquistando a miles de peruanos que buscan combinar buena gastronomía con paisajes naturales y espacios de recreación. Los Premios Somos reconocen a diez restaurantes campestres que han logrado destacar por su propuesta culinaria, la calidad de sus productos y la experiencia integral que ofrecen a sus visitantes.
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En los últimos años, este tipo de establecimientos ha evolucionado más allá de los tradicionales almuerzos familiares. Muchos han incorporado huertos, áreas recreativas, granjas, espectáculos en vivo y experiencias gastronómicas que ponen en valor los ingredientes locales. La conexión con la naturaleza y la posibilidad de compartir en amplios espacios abiertos se han convertido en algunos de sus principales atractivos.
Las nominaciones reflejan la creciente importancia de estos destinos gastronómicos, especialmente para quienes buscan escapadas de fin de semana cerca de Lima. Desde Pachacámac y Huaral hasta Azpitia y La Molina, los restaurantes seleccionados destacan por ofrecer una experiencia que combina sabor, tradición y contacto con el entorno natural.
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.
Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.
Estos son los nominados en la categoría mejor restaurante campestre de los Premios Somos 2026:
Dirección: Calle 8, Manzana K, Lote 66B, Urbanización Casa Blanca, Pachacámac
Dirección: Calle 8, Mz. K, Lote 67, Urbanización Casa Blanca, Pachacámac
Dirección: Retes 000, Huaral
Dirección: Av. Casa Hacienda, Mz. S3, Lote 01, Urbanización Pachacámac
Dirección: Calle 7, Mz. K, Lote 92, Fundo Casa Blanca, Pachacámac
Granja Azul Santa Clara
Dirección: Carretera Central Km 11.5, Santa Clara
Dirección: Av. Los Constructores 951, La Molina 15012
Dirección: Calle Dalias 370, Huaral
Dirección: Sector Azpitia, Santa Cruz de Flores
- Warmy - Restaurant Campestres Huaral
Dirección: Sector Huando, Huaral
Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.