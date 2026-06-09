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Son 10 los nominados en la categoría mejor restaurante campestre.
Son 10 los nominados en la categoría mejor restaurante campestre.
Por Alejandra Garboza

La experiencia de comer en el campo sigue conquistando a miles de peruanos que buscan combinar buena gastronomía con paisajes naturales y espacios de recreación. Los Premios Somos reconocen a diez restaurantes campestres que han logrado destacar por su propuesta culinaria, la calidad de sus productos y la experiencia integral que ofrecen a sus visitantes.

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