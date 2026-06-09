La experiencia de comer en el campo sigue conquistando a miles de peruanos que buscan combinar buena gastronomía con paisajes naturales y espacios de recreación. Los Premios Somos reconocen a diez restaurantes campestres que han logrado destacar por su propuesta culinaria, la calidad de sus productos y la experiencia integral que ofrecen a sus visitantes.

En los últimos años, este tipo de establecimientos ha evolucionado más allá de los tradicionales almuerzos familiares. Muchos han incorporado huertos, áreas recreativas, granjas, espectáculos en vivo y experiencias gastronómicas que ponen en valor los ingredientes locales. La conexión con la naturaleza y la posibilidad de compartir en amplios espacios abiertos se han convertido en algunos de sus principales atractivos.

Las nominaciones reflejan la creciente importancia de estos destinos gastronómicos, especialmente para quienes buscan escapadas de fin de semana cerca de Lima. Desde Pachacámac y Huaral hasta Azpitia y La Molina, los restaurantes seleccionados destacan por ofrecer una experiencia que combina sabor, tradición y contacto con el entorno natural.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría mejor restaurante campestre de los Premios Somos 2026:

Chaxras Restaurante

Dirección: Calle 8, Manzana K, Lote 66B, Urbanización Casa Blanca, Pachacámac

Don Torcuato

Dirección: Calle 8, Mz. K, Lote 67, Urbanización Casa Blanca, Pachacámac

El Rancho de Robertin

Dirección: Retes 000, Huaral

Hacienda Las Leñas

Dirección: Av. Casa Hacienda, Mz. S3, Lote 01, Urbanización Pachacámac

La Gloria Del Campo

Dirección: Calle 7, Mz. K, Lote 92, Fundo Casa Blanca, Pachacámac

Granja Azul Santa Clara

Dirección: Carretera Central Km 11.5, Santa Clara

Hacienda MonteRico

Dirección: Av. Los Constructores 951, La Molina 15012

Restaurant Las Dalias

Dirección: Calle Dalias 370, Huaral

Sarcay

Dirección: Sector Azpitia, Santa Cruz de Flores

Warmy - Restaurant Campestres Huaral

Dirección: Sector Huando, Huaral

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.