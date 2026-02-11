10 planes para celebrar el amor (y el buen comer) este San Valentín

Escuchar
En esta nota descubre diversas propuestas gastronómicas y de coctelería ideales para una cita romántica en el día de San Valentín.
/ Manto Lima Hotel – MGallery Collection / Curanderas
Por Pierina Denegri Davies

Febrero es el mes perfecto para celebrar el amor, pero también para redescubrir la ciudad a través de sus sabores. Este San Valentín, restaurantes, bares, cafeterías y hoteles en Lima presentan menús especiales y experiencias pensadas para compartir y disfrutar. Por eso, presentamos esta nota con opciones que van desde cocina mexicana y española hasta propuestas italianas, coctelería de autor y vinos argentinos que invitan a brindar sin prisa. ¿Por cuál te animas?

