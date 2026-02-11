10 planes para celebrar el amor (y el buen comer) este San Valentín

Febrero es el mes perfecto para celebrar el amor, pero también para redescubrir la ciudad a través de sus sabores. Este San Valentín, restaurantes, bares, cafeterías y hoteles en Lima presentan menús especiales y experiencias pensadas para compartir y disfrutar. Por eso, presentamos esta nota con opciones que van desde cocina mexicana y española hasta propuestas italianas, coctelería de autor y vinos argentinos que invitan a brindar sin prisa. ¿Por cuál te animas?

Casa Sarao

En pleno Paseo Begonias, Casa Sarao se siente como ese rincón español al que siempre quieres volver. Dirigido por Jorge Muñoz, el restaurante apuesta por una cocina honesta y celebratoria que invita a compartir. Para este San Valentín han diseñado “Contigo y sin prisa”, una cena de cuatro tiempos que arranca con una copa de cava y guiños clásicos como gildas y concha de abanico al salmorejo, sigue con infaltables como langostinos al ajillo y tortilla española, y permite elegir entre trucha al pil-pil, cordero en su salsa o arroz con bondiola. El final dulce —tarta de queso, crema catalana o churros— llega con música en vivo de fondo, porque aquí la idea es quedarse conversando, brindando y celebrando sin mirar el reloj.

Más información... Casa Sarao Dirección: Av. las Begonias 457, San Isidro Fecha y Hora: 14 de febrero, entre 7:30 p-m. – 9:30 p.m. Reservas: 924 238 911

Borde Pizza Atelier

Esta propuesta reafirma su sello artesanal con una alternativa que va más allá de la pizza tradicional. Para este 14 de febrero, el espacio presenta un menú degustación de cinco tiempos pensado para celebrar sin apuros y en un ambiente íntimo. La experiencia arranca con prosciutto, stracciatella, cítricos y pistacho, acompañado de una copa de vino, y continúa con entradas como polenta frita con brisket o fondue de quesos con focaccia. De fondo, se puede elegir entre un udón con bisque de langostinos y guanciale o una lasagna de alcachofa, antes de compartir una pizza especial de pesto de pistacho, guanciale y nueces. El cierre —cheesecake de amaretto o crème brûlée de piña— confirma que aquí cada detalle está bien pensado.

Más información... Borde Pizza Atelier Dirección: Av. del Ejército 456, Miraflores Fecha y Hora: 14 de febrero, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. y de 9:30 p.m. a 11:30 p.m Reservas: vía Mesa 24/7 o WhatsApp al 922 135 130

Curanderas

Bajo la arboleda de El Olivar, casi como un secreto bien guardado, Curanderas se ha convertido en uno de los bares más singulares de San Isidro. El espacio —de atmósfera íntima, luces tenues y estética ritual— mezcla coctelería de autor con misticismo y simbolismo latinoamericano. Para este San Valentín propone vivir el amor como un rito con experiencias diseñadas para conectar más allá del brindis. Entre ellas destaca “Dualidad”, pensada para celebrar el encuentro de dos energías con cuatro cócteles de autor, piqueos para compartir, lecturas de Tarot y amuletos creados especialmente para la fecha. Aquí la cita no solo se bebe: también se interpreta y se intenciona.

Más información... Curanderas Dirección: Av. Paz Soldán 225 - sótano, San Isidro Fecha y Hora: 14 de febrero, desde 6 p.m. Reservas: Las experiencias de San Valentín pueden adquirirse ingresando a www.curanderaslima.pe y seleccionando el botón “San Valentín”

INNSiDE Lima Miraflores

En INNSiDE Lima Miraflores, el plan para San Valentín tiene acento argentino. El hotel presenta “Date con Catena Zapata”, una cena pensada para disfrutar sin rigideces, conversar largo y brindar con una de las bodegas más prestigiosas del mundo. Fundada en Mendoza y reconocida internacionalmente por la calidad de sus vinos, Catena Zapata se ha convertido en referente de la vitivinicultura argentina contemporánea. La experiencia incluye un menú de tres tiempos para compartir —con tablita de quesos, stracciatella cremosa con tostadas, bife ancho Angus con complementos y New York cheesecake— acompañado de dos copas de vino Catena Zapata que sellan la noche con un brindis a la altura de la ocasión.

Si lo tuyo es el buen vino, no te puedes perder la cena que ofrecen en el hotel INNSiDE Lima Miraflores de la mano de la reconocida bodega argentina Catena Zapata. / INNSiDE Lima Miraflores

Más información... INNSiDE Lima Miraflores Dirección: Av. Diez Canseco 344, Miraflores Fecha y Hora: 14 de febrero, desde 7 p.m. Reservas: 954 698 360

Como Agua para Chocolate

En San Isidro, Como Agua para Chocolate lleva 25 años celebrando la cocina mexicana con el mismo espíritu que inspiró su nombre: la novela de Laura Esquivel con la que su fundadora, la chef Alejandra Peralta, se siente identificada. Para este San Valentín, el restaurante —ya un clásico para los amantes del mole, los tacos y las margaritas— propone una cena para dos que incluye passionitas o margaritas de la pasión y una “Ronda del Amor” para compartir, con platos como pechuga de pollo en salsa de rosas. La velada estará acompañada por el mariachi Valente, sumando música en vivo a una noche que promete tradición y corazón mexicano.

Más información... Como Agua para Chocolate Dirección: Pancho Fierro 108, San Isidro Fecha y Hora: 14 de febrero Reservas: 998 321 290

Desperta

Si se trata de un plan diferente pero con opciones deliciosas, Desperta es la cafetería ideal para una cita romántica tipo brunch. En este San Valentín, ofrecen postres temáticos como la Red Velvet Mini, pensada para dos, con un suave bizcocho con crema de cheesecake y coulis de frutos rojos y berries, así como el macarrón corazón. Se pueden complementar a la perfección con alguna opción de su carta de bebidas, como el coldbrew, los frappés o el latte. Los sánguches, tostones, ensaladas y opciones de bollería son ideales para compartir.

Más información... Desperts Dirección: Av. Canadá 3416, San Borja Fecha y Hora: Postres disponibles durante todo febrero. Atención de lunes a domingo, de 8 a.m. a 10 p.m. Reservas: 912 379 298

Manto Lima MGallery Collection

En Saya Restaurante & Bistró, el espacio gastronómico de Manto Lima – MGallery Collection, San Valentín se celebra con una experiencia que combina elegancia, insumos peruanos y técnica contemporánea. La noche del 14 de febrero se ofrecerá un menú de cuatro tiempos con maridaje especialmente creado por la jefa de bar, Cecilia Monzón. La propuesta incluye una bebida de bienvenida y platos como croqueta de cecina con sachatomate y cocona, tiradito con camu camu y charapita, pulpo a la brasa con papas nativas y fondos a elección entre Surf & Turf o salmón con guanciale y oporto. El cierre llega con postres en forma de corazón con notas de lúcuma, frutos rojos y muña, y una estación de fotos ambientada para tener un gran recuerdo.

Más información... Saya Restaurante & Bistró Dirección: C. Los Libertadores 490, San Isidro Fecha y Hora: 14 de febrero, de 7:00 p.m. a 10:30 p.m. Reservas: 992 090 475

Sastrería Martínez

En Sastrería Martínez, el 14 de febrero se celebra con “Corazones Descosidos”, una experiencia que combina gastronomía, coctelería y puesta en escena en un ambiente sofisticado y teatral. La noche incluye un menú maridaje de tres tiempos acompañado de violines en vivo y una copa de cava como welcome drink. El recorrido comienza con “Mrs. Martínez” y un lomo tonnato como primer paso, continúa con el coctel “Kallwa” y cappelletti huachana como plato de fondo, y cierra con una clásica crème brûlée. Una propuesta pensada para quienes buscan una cita con carácter, detalles cuidados y un toque extra.

Más información... Sastrería Martínez Dirección: Av. Mariscal La Mar 1263, Miraflores Fecha y Hora: 14 de febrero, desde las 6 p.m. Reservas: en la página web www.sastreriamartinez.com

Ostería Convivium

En Osteria Convivium, la celebración de San Valentín gira en torno a la mesa y a la tradición italiana entendida como un acto de compartir. El restaurante presenta un menú especial de cuatro tiempos que inicia con un spritz a elección —Aperol o Frutta di Passione— y continúa con antipasti como carpaccio di manzo y stracciatella con tomate grillado. Los segundos permiten elegir entre pastas y preparaciones clásicas como ravioli de langostinos, pici cacio e pepe, fettuccine con albóndigas o gnocchi con trufa. El cierre llega al centro de la mesa con un tiramisú para compartir, acompañado de una copa de vino, en un ambiente íntimo que invita a celebrar sin prisa.

El toque italiano lo presenta Ostería Convivium, con una cena pensada para dos con insumos frescos y recetas clásicas italianas.

Más información... Ostería Convivium Dirección: Calle Santa Luisa 211, San Isidro Fecha y Hora: disponible el 14 y 15 de febrero Reservas: vía WhatsApp al 936 015 282

Plural Restaurante

En el corazón de Miraflores, Plural -el restaurante de Pullman Lima- propone una celebración clásica y elegante para este San Valentín. Desde las 7:00 p.m., el espacio ofrecerá una cena romántica de tres tiempos pensada para disfrutar sin apuros, en un ambiente sofisticado. La experiencia se completa con música internacional en vivo a cargo de Pepe Alva, sumando el soundtrack perfecto a una noche para celebrar el amor.