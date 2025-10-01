Adriana Garavito, la pérdida de un padre y cómo el duelo se convirtió en su primera novela “Todas las cartas jugadas”

Es posible que cada persona tenga una manera propia de vivir el duelo. En el caso de la periodista y profesora de yoga Adriana Garavito, la muerte de su padre la impulsó a crear su primer libro.

LEE TAMBIÉN | La historia del bombero que los fines de semana se convierte en chef y deleita con su sazón a la Estación 100 de San Isidro

Después de descartar varias versiones escritas con “exceso de periodismo”, sus asesores de la Maestría de Escritura Creativa —los escritores Alonso Cueto y Johann Page— le encomendaron construir su historia desde la ficción. Construyó los personajes con minuciosidad, estructuró la historia, la escribió y reescribió. Así nació “Todas las cartas jugadas” (Cocodrilo Ediciones, 2025), una novela corta narrada desde los ojos de una hija que ve a su padre consumirse, en solo meses, por un cáncer al pulmón.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Es su historia de vida, claro, con las licencias de la ficción. Todo pasó hace más de seis años, pero la periodista recuerda con muchos detalles el proceso de la enfermedad. Nunca antes había estado tan cerca de la muerte.

Por semanas, ella y su padre se enfrentaron juntos al sistema hospitalario peruano, desconocido para ambos, y a la realidad de un hombre sin seguro médico, sin dinero, acostumbrado a fumar en exceso, los vicios y apuestas. Nos cuenta que creció en ese ambiente, con la interminable tos, el olor a humo y a naipes recién salidos de la caja. “A los seis años, aprendí a jugar blackjack —nos dice la escritora— y a los 18 mi papá me llevó por primera vez al casino”. No era un padre convencional.

La autora Adriana Garavito ya se encuentra preparando sus nuevos proyectos literarios. / Diego Moreno

Todo fue tremendamente rápido. En julio de 2018, recibe una llamada de su padre porque se sentía enfermo. “Ni la tos ni su cansancio nos preocupaban porque siempre lo vimos así, pero la delgadez sí fue alarmante”, nos relata Garavito sobre el punto de quiebre de la historia con la enfermedad de su padre, y el punto de inicio de la novela. “Las enfermedades son sádicas —reflexiona—. Por mucho tiempo pensamos la enfermedad como algo solo físico, pero juega mucho con tu cabeza. Él no aguantó más quimios porque estaba deprimido”. Todo le sabía a metal, solo quería comer helados y ver películas. Irónicamente, fueron sus mejores momentos juntos. Falleció a los tres meses y, poco después, Garavito quedaría embarazada: “Estoy más o menos condenada a esa dualidad. Todo lo que pienso sobre él, me lleva a mi hija”.

Le preguntamos si este libro es un homenaje a su padre: “Ya no siento que sea para mi papá. Siento que es más para mi hija. La idea de que, cuando crezca y sepa leer, lea un libro escrito por su mamá me parece alucinante”.

En las páginas de “Todas las cartas jugadas” no solo se relata una historia familiar que aborda asuntos difíciles, con los que muchas personas se pueden identificar, sino también examina las apuestas de la vida, las decisiones que tomamos todos los días, y sobre las que muchas veces más poder tiene el azar. //