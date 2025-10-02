La marca china Honor anunció la expansión de su ecosistema de equipos en el Perú con el lanzamiento de cuatro nuevos dispositivos: la Honor MagicBook Pro 14 y la Honor MagicBook X14 en su categoría de laptops y la Honor Pad 10 y Honor Pad X9a en su portafolio de tablets.

Según anuncian, se trata de una nueva generación de productos diseñada para integrarse de manera fluida y potenciar la productividad y la creatividad, gracias a la sinergia impulsada por inteligencia artificial (IA) entre dispositivos.

Los dispositivos cuentan con herramientas como Honor Connect y Honor Share, que permiten permite trabajar desde cualquier dispositivo de la misma marca que utilice el sistema operativo MagicOS 9.0, permitiendo mantener la continuidad de tareas y transferir archivos de manera instantánea, creando una experiencia verdaderamente interconectada y sin fricciones. Algunas de las características de este sistema son:

· Notificaciones conectadas: recibir alertas de tu celular en tabletas, laptops o relojes Honor.

· Cámara conectada: usar la cámara del celular directamente desde la computadora para videoconferencias o capturas instantáneas.

· Proyección de pantalla y transferencia por gestos: mediante gestos (por ejemplo, desplazar tres dedos hacia arriba), se puede proyectar la pantalla, transferir archivos, conectar aplicaciones entre dispositivos y otras acciones.

· Aplicaciones conectadas y favoritos globales: continuar tareas o reproducir contenido entre dispositivos (por ejemplo, comenzar un video en el celular y seguirlo en la laptop), o sincronizar favoritos entre dispositivos, desde páginas web, imágenes, videos y documentos.

· Llamadas conectadas: recibir y responder llamadas desde tablets, laptops o relojes Honor sin depender únicamente del celular.

· Servicios simultáneos: realizar hasta ocho servicios de forma paralela sin interrupción, para la organización necesaria en el trabajo o el estudio.

Este nivel de integración no se limita a dispositivos Honor. Gracias a alianzas estratégicas, el ecosistema se abre a plataformas diversas como es el caso de otros dispositivos Android, ya que, al forma parte de la Alianza de Transferencia Mutua (MTA), habilita el envío de archivos entre teléfonos y tablets de distintas compañías.

A ello también se le suma que, mediante Honor Connect, se podrá transferir contenido libremente a otros sistemas operativos. Y, finalmente, usando Honor WorkStation, dispositivos de la marca pueden compartir contenido con computadoras externas a las de la compañía.