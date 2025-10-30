Universal creará una plataforma de música para crear música mediante IA

Escucha la noticia
Universal Music Group anunció el jueves un acuerdo con la empresa emergente Udio para poner en marcha en 2026 una plataforma de creación de música mediante inteligencia artificial.
La iniciativa, la primera de este tipo en el sector, “estará impulsada por una tecnología de IA generativa de vanguardia basada en música autorizada y con licencia”, informaron ambas compañías en un comunicado.
El anuncio es un punto de inflexión en las relaciones entre la industria musical y las empresas de IA, acusadas de violar masivamente los derechos de autor.
Los titulares de los derechos exigen un control más estricto de sus actividades, para obtener transparencia sobre los datos utilizados y garantizar sus ingresos.
“Estos nuevos acuerdos con Udio demuestran nuestro compromiso de hacer lo correcto para nuestros artistas y compositores”, declaró Lucian Grainge, director general de la discográfica.
“Juntos, estamos construyendo el panorama tecnológico y comercial que ampliará fundamentalmente lo que es posible en materia de creación”, indicó por su parte Andrew Sánchez, director general de Udio.
Desde 2024, la industria musical se encuentra inmersa en un pulso legal con las dos compañías estadounidenses de música generada por IA, Udio y su competidor Suno.
