Sabemos que una de las desventajas que tiene jugar en una consola o en una PC es la posibilidad de llevarlo a cualquier lado. Por ello, en esta nota te mostramos títulos gratuitos que están disponibles para smartphones Android y iOS.

Con estos videojuegos, podrás asegurar tu entretenimiento en cualquier parte. A continuación, cinco juegos gratuitos para tu celular que debes descargar y probar lo antes posible.

Trials Frontier

Deberás ser un experto ciclista para poder explorar nuevos lugares. Este título cuenta con una historia apasionante que te cautivará. Además tendrás que poner a prueba tu jugabilidad basada en los cálculos y la física.

Need for Speed No Limits

Este juego trata sobre carreras urbanas. Deberás ser un piloto capaz de superar todos los objetivos de la pista y llegar primero a la meta.

Alto’s Odyssey

Deberás pulsar la pantalla para hacer saltar y rotar a tu personaje. Luego de esto, deberás poner a prueba tu habilidad para evitar los obstáculos y conseguir saltos para cumplir los objetivos que te va pidiendo el juego.

Among Us!

Among Us aún no termina y millones de usuarios aún disfrutan encontrar al impostor. Siempre renuevan minijuegos y mapas para mantener el juego con novedades. Puedes jugarlo hasta con 9 amigos en una misma sala.

Crash Bandicoot: On the Run!

El favorito Crash Bandicoot, pionero en los juegos de obstáculos. Está disponible para smartphones y es perfecto para jugadores de todas las edades. Puedes elegir el personaje de Crash o Coco para derrotar a los jefes.