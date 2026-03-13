Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
WhatsApp está trabajando en una reordenación de sus contenidos para centralizar la inteligencia artificial de Meta AI en una pestaña propia y sacar al asistente de la parte dedicada a las conversaciones.
TE PUEDE INTERESAR
- Microsoft confirma que ‘Project Helix’ empezará a llegar a los desarrolladores en 2027
- El “google earth” de los órganos permite una perspectiva inigualable del cuerpo humano
- Crecer en un hogar con más recursos en Perú puede aumentar el riesgo de obesidad infantil
- Ahora en México: plantean limitar el acceso de los menores a las redes sociales
- La nueva ansiedad digital: 8 de cada 10 personas temen que alguien mire la pantalla de su teléfono, según estudio
Seguir temas