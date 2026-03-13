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El servicio de mensajería WhatsApp enfatizará sus funciones IA. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
El servicio de mensajería WhatsApp enfatizará sus funciones IA. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia Europa Press

WhatsApp está trabajando en una reordenación de sus contenidos para centralizar la inteligencia artificial de Meta AI en una pestaña propia y sacar al asistente de la parte dedicada a las conversaciones.

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