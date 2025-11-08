El documental peruano “De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV”, una producción nacional que explora el recorrido de Robert Prevost y su conexión con el norte del Perú, ha sido nominado a los Premios Martín Fierro Latino 2025 en la categoría de 'Cultural y Educativo’.

Asimismo, el filme peruano, dirigido por Horacio Vergara Arancibia, compite con proyectos como "Los 100 años de la Torre de la Libertad" de Telemundo (Estados Unidos) y "Argentina de películas" de América TV (Argentina).

La ceremonia de premiación, que revelará a los ganadores y congregará a figuras clave de la televisión, radio y streaming regionales, se realizará el próximo 23 de noviembre en Miami.

“Me siento profundamente agradecido y honrado. No es solo un reconocimiento personal, sino un homenaje al trabajo de todo un equipo que creyó en la posibilidad de contar una historia” , dijo Vergara.

Para luego añadir: “Creo que el jurado ha valorado la autenticidad y el valor humano del documental. No es solo una narración histórica, sino una mirada emocional sobre los vínculos entre fe, identidad y esperanza”.

“De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV” se estrenó en el país en agosto pasado.

¿Cómo ver la transmisión de los premios Martín Fierro 2025?

La ceremonia de premiación se realizará el domingo 23 de noviembre en Miami. Pero, se podrá ver en vivo desde las 19:00 horas (hora de Perú) a través de:

DNEWS: Señal de noticias disponible en los canales 700 y 1700 HD de DIRECTV.

DSHOW: Canal de entretenimiento exclusivo en los canales 127 y 1127 HD de DIRECTV.

SAMTV MIAMI: El canal de YouTube de Semanario Argentino Miami, la productora oficial del evento.