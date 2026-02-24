La influencer peruana Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez en redes sociales el rostro de su novio y padre de su segundo bebé, antes de que el programa “Magaly TV: la firme” difundiera las imágenes en televisión.

La publicación fue compartida en su cuenta de TikTok con dos divertidos videos que rápidamente llamaron la atención.

En los clips, Darinka aparece junto a su pareja, identificado como Sebastián Gonzáles Guevara, con quien se muestra en un ambiente relajado y con buen humor. En uno de los videos bromea sobre la posible exposición de su galán en televisión, mientras en el otro ambos disfrutan de un momento íntimo en su hogar.

Darinka Ramírez se vacila de su pareja antes que salga una nota sobre él en 'Magaly TV La Firme'.

La decisión de revelar la identidad de su novio se dio justo antes de que el espacio conducido por Magaly Medina presentara detalles sobre él en su programa. Darinka fue la primera en compartir las imágenes públicamente y así saciar la curiosidad de sus seguidores, que desde hace tiempo querían conocer al hombre que la acompaña.

Sebastián Gonzáles, empresario vinculado a servicios generales y actividades empresariales, ha sido parte importante de la vida de Darinka en esta nueva etapa, incluida su relación de pareja y el embarazo de su segundo hijo.

La influencer también ha destacado el cariño y apoyo que su actual pareja brinda a su hija mayor, fruto de su relación con el futbolista Jefferson Farfán, lo que ha generado reacciones positivas entre sus seguidores.

La pareja de Darinka Ramírez se llama Sebastián Guevara González, es empresario y pasa bastantes meses en Colombia.

Darinka Ramírez ha resaltado que su novio no solo acompaña en el aspecto sentimental, sino que asume un rol activo en su familia.