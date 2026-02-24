Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Darinka Ramírez sorprendió con video al lado del padre de su bebé. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La influencer peruana Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez en redes sociales el rostro de su novio y padre de su segundo bebé, antes de que el programa “Magaly TV: la firme” difundiera las imágenes en televisión.

