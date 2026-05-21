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Sujeto que agredió a Cachay se pronuncia tras el violeto ataque en Olmos: “Me perdonó”. (Foto: Instagram /@cachayeloriginal)
Sujeto que agredió a Cachay se pronuncia tras el violeto ataque en Olmos: “Me perdonó”. (Foto: Instagram /@cachayeloriginal)
Por Redacción EC

El hombre que agredió a José Luis Cachay, más conocido en el mundo artístico como Cachay, rompió su silencio y se pronunció luego de empujar al cómico durante un show en Olmos. El sujeto, identificado como Julio Magno Falla Maraví, contó que mantuvo una conversación con el cómico y dejaron el caso solucionado.

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