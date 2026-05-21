El hombre que agredió a José Luis Cachay, más conocido en el mundo artístico como Cachay, rompió su silencio y se pronunció luego de empujar al cómico durante un show en Olmos. El sujeto, identificado como Julio Magno Falla Maraví, contó que mantuvo una conversación con el cómico y dejaron el caso solucionado.

A través de su cuenta personal de Facebook, el implicado sostuvo que conversó con Cachay luego del altercado ocurrido el pasado fin de semana en el distrito de Olmos. Según el comunicado, ambos habrían aclarado lo sucedido y acordado no prolongar el tema, evitando acciones legales o enfrentamientos posteriores.

“Conversé con José Cachay y recibió mis disculpas por mi mal temperamento y el descontrol que tuve al no dejarme que yo fuera parte del show. Él me perdonó, dando muestras de un ser humano noble que perdona y seguimos siendo amigos”, escribió en su cuenta de Facebook.

Asimismo, también se refirió a la fractura del brazo que sufrió el humorista producto del empujón que recibió y que provocó su caída por las gradas del recinto donde ofrecía su espectáculo el cómico.

“Sobre su lesión en la mano, no necesita operación, solo descanso y tratamiento del dolor e inflamación. El médico legista así lo determinó y yo le aboné a su cuenta S/5,000 para que se recupere”, indicó.

Como se recuerda, Cachay ofreció un show en el distrito de Olmos el pasado fin de semana; sin embargo, sufrió una dura lesión en la mano tras ser empujado por un hombre que presenciaba el espectáculo, quien aparentemente se habría ofendido por sus comentarios.

El cómico fue agredido durante un show en Olmos, cuando un espectador lo empujó por las graderías. (Foto: Difusión)

Hasta el momento, el humorista no ha brindado mayores declaraciones adicionales sobre el tema. Sin embargo, las palabras del implicado apuntan a que ambas partes decidieron dar por concluido el conflicto y resolvieron el tema conversando.