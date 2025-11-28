Toby Wallace es el primer actor confirmado de la serie de televisión ‘Assassin’s Creed’, de Netflix, que estará basada en la franquicia homónima de videojuegos, informó el medio especializado Deadline.

Wallace, actor de ‘Babyteeth’ o ‘The Bikeriders’, será el coprotagonista de la producción de suspenso que seguirá una guerra silenciosa entre quienes buscan dominar a la humanidad y quienes intentan proteger la libertad humana.

De acuerdo con la publicación, los personajes de la serie serán diferentes a los que se han presentado en los videojuegos de Ubisoft, la empresa francesa de desarrollo y distribución de videojuegos creadora de ‘Assassin’s Creed’.

Se espera que comience la producción en 2026 en Italia, con Roberto Patino (‘Sons of Anarchy’) y David Wiener (‘Halo’) como productores ejecutivos y responsables creativos de la serie.

“Assassin’s Creed” es una de las series más vendidas en la historia de los videojuegos y desde su lanzamiento en 2007 ha vendido más de 230 millones de unidades.

El título de Ubisoft logra ofrecer una experiencia de juego tal cual son las raíces de la franquicia, pero con ciertos detalles.

Con información de EFE