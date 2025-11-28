Toby Wallace se une como primer fichaje de la serie “Assassin’s Creed” de Netflix. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
Toby Wallace es el primer actor confirmado de la serie de televisión , de , que estará basada en la franquicia homónima de videojuegos, informó el medio especializado Deadline.

Wallace, actor de ‘Babyteeth’ o ‘The Bikeriders’, será el coprotagonista de la producción de suspenso que seguirá una guerra silenciosa entre quienes buscan dominar a la humanidad y quienes intentan proteger la libertad humana.

De acuerdo con la publicación, los personajes de la serie serán diferentes a los que se han presentado en los videojuegos de Ubisoft, la empresa francesa de desarrollo y distribución de videojuegos creadora de ‘Assassin’s Creed’.

Se espera que comience la producción en 2026 en Italia, con Roberto Patino (‘Sons of Anarchy’) y David Wiener (‘Halo’) como productores ejecutivos y responsables creativos de la serie.

“Assassin’s Creed” es una de las series más vendidas en la historia de los videojuegos y desde su lanzamiento en 2007 ha vendido más de 230 millones de unidades.

Con información de EFE

