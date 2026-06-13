El exfutbolista Luis “Cuto” Guadalupe será el primer invitado y padrino de “Edson Pa’ Qué Más”, el nuevo programa conducido por Edson Dávila, que se emitirá este sábado 13 de junio a las 10:00 p. m. por América TV, con anécdotas inédita, mucho humor y entretenidas conversaciones.

En esta primera edición, “Cuto” compartirá detalles poco conocidos de su trayectoria profesional y personal, además de revelar divertidas historias que marcaron su vida dentro y fuera de las canchas.

“Los sueños se cumplen cuando uno tiene fe y confía en su capacidad, y Edson lo ha hecho muy bien. Sé que esto será el inicio de algo que dará mucho que hablar”, señaló Guadalupe, añadiendo: “Se lo ha ganado pulso a pulso. Me encanta cómo ha ido mejorando en todos los aspectos”.

Por su parte, Edson Dávila expresó su alegría por contar con Guadalupe como primer invitado de este nuevo formato. “Lo conozco desde hace muchos años. Incluso fui su bailarín y siempre hemos mantenido una bonita amistad”, dijo.

El nuevo programa de Edson Dávila se estrenará este sábado 13 de junio a las 10:00 p. m. por América TV | Foto: Difusión

Y agregó después: “Creo que eso hace que exista tanta complicidad al momento de entrevistarlo. La hemos pasado increíble durante la grabación y estoy seguro de que la gente se va a divertir muchísimo”.

El conductor adelantó que una de las principales características de “Edson Pa’ Qué Más” será la espontaneidad, el humor y la cercanía con los televidentes, en un formato dinámico donde las ocurrencias y los momentos inesperados serán parte central.