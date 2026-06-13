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Este sábado 13 de junio, será el estreno del nuevo programa de Edson Dávila 'Giselo' | Foto: Difusión
Este sábado 13 de junio, será el estreno del nuevo programa de Edson Dávila 'Giselo' | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El exfutbolista Luis “Cuto” Guadalupe será el primer invitado y padrino de “Edson Pa’ Qué Más”, el nuevo programa conducido por Edson Dávila, que se emitirá este sábado 13 de junio a las 10:00 p. m. por América TV, con anécdotas inédita, mucho humor y entretenidas conversaciones.

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