Netflix recupera 'Las siete esferas' de Agatha Christie como miniserie de época. (Foto: Netflix)

Por Redacción EC

“El misterio de las siete esferas” de Agatha Christie ha sido considerado uno de los títulos menores de la autora británica desde su publicación en 1929, pero Netflix ha dado una segunda oportunidad a esta novela de detectives con una miniserie de época y un atractivo reparto.

