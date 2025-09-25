En la noche del miércoles 24 de setiembre se realizó una gala más de “Yo Soy 2025″, resultando en que tres imitadores lograron salvarse de la temida sentencia, mientras que otros dos deberán redoblar sus esfuerzos para no caer en eliminación.

Por ello, en un giro inesperado, el imitador de Paul McCartney fue sentenciado por Ricardo Morán, juez del concurso, generando sorpresa entre los asistentes, quienes hicieron notar su desacuerdo.

Tras ello, el comediante Carlos Alcántara, otro de los jurados, elogió la performance de José José, mientras que la actriz Jely Reátegui hizo lo propio con la imitadora de Denisse Guerrero de Belanova, quienes aseguraron su permanencia competencia.

Sin embargo, la ronda de salvación trajo más sorpresas, ya que, Reátegui decidió salvar a Feid, teniendo como consecuencia directa el envío a sentencia del imitador de Rubén Blades. Finalmente, Carlos optó por salvar a Makuko Gallardo, quien seguirá compitiendo.

Con estos resultados, los imitadores de Paul McCartney y Rubén Blades enfrentarán la próxima ronda en la temida zona de eliminación, donde lucharán por su permanencia en el programa.

“Yo Soy” es transmitido por Latina TV de lunes a viernes a las 7:45 p. m. y los sábados a partir de las 9 p. m.