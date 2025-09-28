El delantero peruano abrió el marcador del partido, aunque no pudieron sumar de a tres en casa.
Redacción EC
Redacción EC

El atacante peruano se hizo presente una vez más con su cuota goleadora para beneficio de su club, , el último domingo ante Envigado.

Fue a los 50 minutos de juego y permitió que ‘Los Diablos Rojos’ tengan ventaja en el marcador, pese a que finalmente fue 1-1 en el estadio Pascual Guerrero.

MIRA EL GOL DE RAMOS

Gol de Luis Ramos con América de Cali vs. Envigado. (VIDEO: WIN)
Gol de Luis Ramos con América de Cali vs. Envigado. (VIDEO: WIN)

“El gol, lo hablaba con Mateo (Castillo) que la tire al primera palo, es importante la comunicación que tengo con los extremos y gracias a Dios se dio el gol”, dijo el también seleccionado nacional, al cluminar el encuentro.

“Hay que seguir trabajando que no tenemos margen de error. Es verdad que el empate no nos suma, pero tampoco nos resta demasiado”, añadió.

Cabe precisar que jugó 75 minutos y que el empate de la visita se produjo a los 87 del tiempo regular.

