Diego Romero llegó a Banfield, procedente de Universitario, con un importante nivel con la selección peruana tras el campeonato Preolímpico, pero no ha tenido las oportunidades que anhelaba.

Con varios meses en Argentina, sin la continuidad deseada, se especula sobre su regreso a Perú, y sobre el particular se refirió Pedro Troglio, entrenador del ‘Taladro’.

“Le diría a Romero que espere, que tenga fe, que aguante, que seguramente el momento le llegará”, dijo el ex Universitario.

“Si sabe esperar su momento y para lo que se le trajo, estamos ante un gran arquero, pero dependerá de sus ganas y su voluntad”, añadió Troglio, destacando la proyección del golero peruano.

Romero apenas ha atajado en un partido de la Copa Argentina y estaría en sus planes dejar Banfield en busca de nuevas oportunidades.

