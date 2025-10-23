El entrenador de Banfield exhortó al golero peruano a que siga trabajando y tenga paciencia hasta que tenga oportunidad de atajar.
El entrenador de Banfield exhortó al golero peruano a que siga trabajando y tenga paciencia hasta que tenga oportunidad de atajar.
Redacción EC
Redacción EC

llegó a Banfield, procedente de Universitario, con un importante nivel con la selección peruana tras el campeonato Preolímpico, pero no ha tenido las oportunidades que anhelaba.

LEE TAMBIÉN: Gorosito sobre continuidad de Guerrero y Barcos: “El club está abocado en tratar de que sigan. Se está viendo cómo arreglar la situación de ambos”

Con varios meses en Argentina, sin la continuidad deseada, se especula sobre su regreso a Perú, y sobre el particular se refirió Pedro Troglio, entrenador del ‘Taladro’.

“Le diría a Romero que espere, que tenga fe, que aguante, que seguramente el momento le llegará”, dijo el ex Universitario.

MIRA: Néstor Gorosito y su dura crítica al campeonato: “Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos”

“Si sabe esperar su momento y para lo que se le trajo, estamos ante un gran arquero, pero dependerá de sus ganas y su voluntad”, añadió Troglio, destacando la proyección del golero peruano.

Romero apenas ha atajado en un partido de la Copa Argentina y estaría en sus planes dejar Banfield en busca de nuevas oportunidades.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC