Diego Romero llegó a Banfield, procedente de Universitario, con un importante nivel con la selección peruana tras el campeonato Preolímpico, pero no ha tenido las oportunidades que anhelaba.
LEE TAMBIÉN: Gorosito sobre continuidad de Guerrero y Barcos: “El club está abocado en tratar de que sigan. Se está viendo cómo arreglar la situación de ambos”
Con varios meses en Argentina, sin la continuidad deseada, se especula sobre su regreso a Perú, y sobre el particular se refirió Pedro Troglio, entrenador del ‘Taladro’.
“Le diría a Romero que espere, que tenga fe, que aguante, que seguramente el momento le llegará”, dijo el ex Universitario.
MIRA: Néstor Gorosito y su dura crítica al campeonato: “Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos”
“Si sabe esperar su momento y para lo que se le trajo, estamos ante un gran arquero, pero dependerá de sus ganas y su voluntad”, añadió Troglio, destacando la proyección del golero peruano.
Romero apenas ha atajado en un partido de la Copa Argentina y estaría en sus planes dejar Banfield en busca de nuevas oportunidades.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Uribe sobre el futuro de Autuori: “No es una persona que renuncie, pero todos podemos cambiar cuando nos sentimos saturados de tanta injusticia”
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- Sporting Cristal vs. Universitario: precios de las entradas y dónde comprar para el partido reprogramado por el Torneo Clausura
- Universitario y la semana más importante del 2025: ¿Cuántos millones están en juego para los cremas que anhelan levantar el ‘Tri’?
- Con Alianza ganando en Trujillo y la pelea en el final del U-Cristal: Así se jugaron las semifinales de ida de la Liga Femenina
Contenido sugerido
Contenido GEC