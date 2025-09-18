En las últimas semanas, el nombre de Gustavo Álvarez ha sonado cada mes con más fuerza como candidato para dirigir a la selección peruana, tras el fracaso del último proceso de Eliminatorias.

La actualidad del entrenador argentino es bastante buena, pues ha ganado los tres torneos que disputó con la Universidad de Chile y aún lo tiene en carrera en la Copa Sudamericana, disputando un lugar en las semifinales.

“Gustavo Álvarez asoma como candidato la selección peruana, esto por su pasado en el fútbol peruano y la buena campaña que han visto que ha hecho en Chile”, señalan enTNT Sports.

“Se fue de Perú y salió campeón de primera división, de la Copa Chile y de la Supercopa. Ganó los tres torneos que hay acá y está en cuartos de la Sudamericana. También está Néstor Gorosito (como candidato) y otros nombres en una federación que busca director técnico”, añadieron en el citado medio.

La selección peruana cerró una de las peores Eliminatorias de su historia, sin siquiera pelear hasta la fecha final por un cupo al Mundial 2026.

El mal momento de la blanquirroja se ve reflejado en el último ranking FIFA, donde ha descendido seis ubicaciones, con respecto a la posición que ocupó en julio pasado.

Del puesto 42 bajó hasta la casilla 48, y de esta manera se ubica como el séptimo ubicado de las 10 selecciones que participan en la Conmebol.

