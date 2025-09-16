El tenista peruano venció al local Santiago De La Fuente y se medirá al estadounidense Emilio Nava en la siguiente ronda.
Redacción EC
Redacción EC

Luego de ser parte de la histórica clasificación de Perú en Copa Davis, debutó con buen pie en el Challenger de Villa María de Argentina y venció a Santiago De La Puente.

Con parciales de 7-6 y 6-3, el representante blanquirrojo hizo pesar su experiencia frente al tenista de 23 años.

Con este resultado, avanzó a los octavos de final del torneo, y se medirá ante el primer preclasificado y favorito, el estadounidense Emilio Nava.

El tenista peruano se ubica en el puesto 324 del ranking ATP, mientras que su rival del miércoles está en el 100.

Varillas busca recuperar su mejor verisón tras una irregular temporada en el circuito.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

