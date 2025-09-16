Luego de ser parte de la histórica clasificación de Perú en Copa Davis, Juan Pablo Varillas debutó con buen pie en el Challenger de Villa María de Argentina y venció a Santiago De La Puente.

Con parciales de 7-6 y 6-3, el representante blanquirrojo hizo pesar su experiencia frente al tenista de 23 años.

Con este resultado, avanzó a los octavos de final del torneo, y se medirá ante el primer preclasificado y favorito, el estadounidense Emilio Nava.

El tenista peruano se ubica en el puesto 324 del ranking ATP, mientras que su rival del miércoles está en el 100.

Varillas busca recuperar su mejor verisón tras una irregular temporada en el circuito.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.