El último viernes 12 de mayo, la asociación Familias Homoparentales Perú presentó en el Congreso de la República, por invitación de la congresista Susel Paredes, los resultados de un estudio realizado por Ipsos Perú entre agosto y setiembre del 2022.

Como reportó ECData, seis de cada diez familias diversas han sido discriminadas en espacios públicos, y siete de cada diez entrevistados tuvieron que realizar gastos adicionales para poder tener una familia.

“Hoy en día, nuestras familias están en grave peligro porque no están reconociendo los derechos de nuestros hijos a tener los beneficios por ser hijos de dos madres, de dos padres, de un padre”, expresó Susel Paredes, quien sostuvo que el informe cuenta con “resultados objetivos muy determinantes para que otros congresistas vean por qué tienen que reconocer a estas familias”.

Por su lado, Luisa Morcos, líder de Relaciones Institucionales de la asociación Familias Homoparentales Perú, mencionó que “este estudio ha arrojado cifras sustanciales que evidencian la existencia de una situación diferenciada respecto a los derechos elementales y humanos en el rubro de salud, educación, trabajo, derecho a la familia, a la no discrminación, identidad, entre otros”.

Con respecto a salud, el estudio revela que el 47% de los hijos de estas familias no está afiliado a ningún seguro público, el 36% no está afiliado a ningún seguro particular y un 12% no cuenta con ningún tipo de seguro. Mientras que en el sector educación, uno de cada 10 menores ha sido rechazado en un colegio por tener dos mamás o dos papás.

“Hoy nos encontramos visibilizando esta problemática que impacta directamente en nuestros hijos”, subrayó Morcos.

El pedido

En la presentación, Morcos exhortó al Estado a incluir a las familias homoparentales “dentro de un marco legal, que le permita a la Reniec inscribir a nuestros hijos con los apellidos que les corresponde, que se le dé el reconocimiento de ambos padres o madres en su DNI”.

Además, pidió la aprobación del matrimonio civil igualitario que les permita registrar su estado civil real en los DNI y que sus lazos familiares sean reconocidos legalmente. “Existimos y somos reales. Solo de esta forma vamos a poder resolver las brechas existentes que se extienden en la vida de nuestros hijos”, sostuvo Morcos.

En diálogo con El Comercio, Karenina Álvarez, presidenta de Familias Homoparentales Perú, resaltó la importancia de que el Congreso conozca las demandas de la población afectada.

“Hemos tenido una respuesta favorable por parte de la congresista Paredes para llegar a una conversación y empezar una mesa de trabajo en la que se registren nuestras demandas. Así se podrá trabajar en un proyecto que podría presentarse en agosto”, expresó.

Asimismo, insistió en que la asociación está abierta a la posibilidad de trabajar con cualquier otro congresista, sin importar el partido político.

“Somos muchas familias sin ningún tipo de postura política, que compartimos un mismo objetivo: tener protección legal como la tiene cualquier otra familia”, afirmó.

Por su lado, la congresista de Alianza para el Progreso, Heidy Juárez, también expresó su compromiso para articular una comitiva congresal que vele por los derechos de las familias diversas.

Álvarez señaló que la asociación que preside ha solicitado a Reniec la inscripción de los hijos de las familias diversas con los apellidos de ambos padres y madres, algo que la ley no contempla hoy en día. Para ello, se ha lanzado una campaña denominada “La prueba que les hace falta”, que consiste en mostrar dibujos hechos por los mismos hijos de familias homoparentales.

Dibujo de Bria de su familia, que es parte de la campaña "La prueba que les hace falta". Hijos de familias Homoparentales muestran, a través de sus dibujos, a sus familias.

“Si no podemos lograrlo, porque no hay un marco legal, la respuesta de Reniec no puede ser tan indiferente. Hay familias con hijos de más de 35 años y no puede ser que en todos esos años la respuesta sea la misma. Reniec tiene que tomar un rol más activo. También es su competencia buscar y hallar soluciones”, expresó.

“Es clarísimo que estas son familias. No cuestionamos que se amen, que se respetan, que tengan compromiso real de crecimiento juntos. Por eso, insto a las autoridades a que realmente abran los ojos”, agregó Christian Caldwell, VP y Chief Creative Officer de McCann, quien creó la campaña “La prueba que les hace falta”.

Cientos de miles de potenciales afectados

Según Ipsos Perú, en el 2020 cerca del 8% de la población en el país no se reconocía como heterosexual. “Estamos hablando de potencialmente casi dos millones de personas que no cuentan con un marco legal que les permita desarrollarse y tener el derecho a una familia como cualquier peruano o peruana”, afirmó Lucía Wiener, directora de proyectos de Public Affairs de Ipsos Perú.

Wiener resaltó situaciones como la imposibilidad de tomar decisiones sobre sus parejas e hijos, o simplemente poder acompañarlos en una emergencia. Del mismo modo, mencionó que en la actualidad no es posible dejar herencia a sus familias, por lo que una de cada 10 personas se ha visto en la necesidad de crear algún tipo de figura jurídica para pasar sus bienes a sus hijos o parejas.

“Esta investigación muestra la urgencia de construir un marco legal que permita que todas las personas accedan a los derechos que goza cualquier ciudadano peruano o peruana sin importar su condición u orientación”, enfatizó Wiener.