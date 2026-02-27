Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La diligencia fiscal, programada para este jueves a las 11 de la noche en la zona del accidente, fue precedida por la llegada de familiares, amigos, deportistas y ciudadanos indignados que se reunieron para exigir justicia. | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Aunque el Ministerio Público había programado este jueves 26 de febrero la reconstrucción del atropello a la deportista Lizeth Marzano, el abogado de su familia informó que esta diligencia fue cancelada porque las autoridades no tenían los medios ni recursos suficientes para realizarlo.

