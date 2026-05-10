La confirmación de casos de hantavirus en un crucero que se dirigía al Atlántico Sur puso en alerta al mundo. En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto en marcha el plan de contingencia preventivo en los principales puntos de ingreso al país, como los aeropuertos y puertos marítimos.

La medida tomada por las autoridades busca fortalecer los protocolos del control migratorio y sanitario permitiendo una identificación inmediata de pasajeros que presente síntomas, y evitar la propagación del virus en nuestro país.

Juan Carlos Velasco Guerrero, actual ministro de Salud, declaró sobre la situación y aseguró que el sistema sanitario peruano se encuentra en estado de alerta preventiva ante la eventual llegada del hantavirus. El anuncio lo hizo durante la inauguración del Hospital San Juan Bautista en Ayacucho.

Minsa activa alerta preventiva en puertos y aeropuertos del Perú ante riesgo del Hantavirus. (Foto: Ministerio de Salud)

Según explicó, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y terminales portuarios para prevenir posibles contagios. Además, resaltó que, hasta el momento, no se han reportado casos de hantavirus en Perú y que el monitoreo continúa de forma permanente.

“El Perú tiene vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos. Estamos trabajando arduo en la vigilancia. Todavía en el Perú no tenemos ese problema; sin embargo, estamos en alerta”, señaló Velasco.

Finalmente, las autoridades recordaron que una de las principales formas de prevención es evitar el contacto con roedores y mantener los espacios limpios y ventilados. El Minsa reiteró que continuará evaluando la situación internacional para responder rápidamente ante cualquier eventualidad relacionada con el hantavirus.

Una infografía sobre la transmisión del hantavirus

El hantavirus corresponde a una familia de virus que se transmite principalmente a través de roedores portadores de la enfermedad. Según organismos sanitarios internacionales, las personas pueden contagiarse al respirar partículas contaminadas presentes en la orina, saliva o heces de ratones silvestres. En varios países de Sudamérica, el principal vector identificado es el llamado ratón “colilargo”.