Resumen

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Minsa activa alerta preventiva en puertos y aeropuertos del Perú ante riesgo del Hantavirus. (Foto: Composición / Minsa - SDP)
Minsa activa alerta preventiva en puertos y aeropuertos del Perú ante riesgo del Hantavirus. (Foto: Composición / Minsa - SDP)
Por Redacción EC

La confirmación de casos de hantavirus en un crucero que se dirigía al Atlántico Sur puso en alerta al mundo. En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto en marcha el plan de contingencia preventivo en los principales puntos de ingreso al país, como los aeropuertos y puertos marítimos.

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