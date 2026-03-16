La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registró un nuevo avance. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la tuneladora “Delia” llegó a la estación Óscar R. Benavides, ubicada en el Callao, tras culminar la excavación de un tramo subterráneo de 800 metros.

De acuerdo con la cartera, el recorrido comprendido entre las estaciones San Marcos y Óscar R. Benavides se realizó con un ritmo promedio de avance de 15 metros por día, lo que permitió continuar con el progreso de la obra.

Desde el inicio de sus operaciones, la tuneladora “Delia” ha construido cerca de 13 kilómetros de túnel y ha atravesado trece estaciones del proyecto: Circunvalación, Nicolás Ayllón, 28 de Julio, Cangallo, Manco Cápac, Estación Central, Plaza Bolognesi, Parque Murillo, Tingo María, La Alborada, Elio, San Marcos y ahora Óscar R. Benavides.

Tras completar este tramo, la maquinaria continuará su recorrido hacia las estaciones Carmen de la Legua e Insurgentes, donde concluirá su trayecto.

El MTC también señaló que, de los 27 kilómetros de túnel previstos en el trazado total de la Línea 2, más de 25 kilómetros ya han sido excavados.

Avance de las tuneladoras

En paralelo, la tuneladora “Micaela” continúa con la excavación del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao y se dirige hacia la estación Quilca.

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al cierre de enero del 2026 la tuneladora “Delia” registra un 86 % de avance en la excavación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, mientras que “Micaela” alcanza un 53 %.