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Línea 2 del Metro: tuneladora “Delia” llega a estación Óscar R. Benavides tras excavar 800 metros. (Foto: MTC)
Línea 2 del Metro: tuneladora “Delia” llega a estación Óscar R. Benavides tras excavar 800 metros. (Foto: MTC)
Por Redacción EC

La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registró un nuevo avance. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la tuneladora “Delia” llegó a la estación Óscar R. Benavides, ubicada en el Callao, tras culminar la excavación de un tramo subterráneo de 800 metros.

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