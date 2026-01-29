En conferencia de prensa, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, será recluido en la Base Naval del Callao tras la decisión del Poder Judicial de imponerle 36 meses de prisión preventiva. El traslado se realizará de manera inmediata y bajo un fuerte resguardo policial, desde la Dircote en la avenida España, Cercado de Lima.
