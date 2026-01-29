Escuchar
(2 min)
Alrededor de 60 agentes de la SUAT y la UDEX participaron en el resguardo del arribo de Erick Moreno. Foto: América Noticias

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

En conferencia de prensa, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, será recluido en la Base Naval del Callao tras la decisión del Poder Judicial de imponerle 36 meses de prisión preventiva. El traslado se realizará de manera inmediata y bajo un fuerte resguardo policial, desde la Dircote en la avenida España, Cercado de Lima.

