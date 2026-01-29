En conferencia de prensa, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, será recluido en la Base Naval del Callao tras la decisión del Poder Judicial de imponerle 36 meses de prisión preventiva. El traslado se realizará de manera inmediata y bajo un fuerte resguardo policial, desde la Dircote en la avenida España, Cercado de Lima.

Moreno Hernández llegó al Perú la tarde de ayer, miércoles 28 de enero, extraditado por Paraguay. A su arribo, fue llevado en una camioneta gris y escoltado por otros siete vehículos y un helicóptero.

Fueron cerca de de 60 agentes de la SUAT y la UDEX participaron en el resguardo del arribo del criminal acusado de delitos como robo, contra la vida, secuestro, extorsión, entre otros.

Previamente, el vuelo que traía a ‘El Monstruo’ desde el país gauraní hizo dos escalas: la primera en la ciudada de Cochabamba, Bolivia, la segunda en el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón, en la ciudad de Arequipa.