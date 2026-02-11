José Jerí se reunirá con el papa León XIV el 11 de mayo

A través de sus redes sociales, Cancillería del Perú dio a conocer que El Vaticano confirmó que su santidad el papa León XIV (Robert Prevost) concedió audiencia al presidente de la República José Jerí, para el 11 de mayo próximo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la ocasión serviría para que el jefe de Estado transmita, personalmente, la invitación y le comparta el fervor con el que el pueblo peruano espera su visita.

¿Cuándo visitará el papa el Perú?

En conferencia de prensa realizada el miércoles 4, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Carlos García, indicó que el Sumo Pontífice está programando una visita a Perú en noviembre o inicios de diciembre de este año, un viaje que está cerrado casi “al 80 %”.

“Probablemente será en el mes de noviembre, máximo en la primera semana de diciembre, al 80 %, porque hay una estructura que se mueve", explicó García tras regresar a Lima después de una visita ad limina que realizaron los 46 obispos del país andino al Vaticano, donde estuvieron reunidos con León XIV.

García resaltó que los otros lugares que pueda visitar León XIV en nuestro país dependerán de su tiempo y del acceso geográfico que tenga para trasladarse, aunque podrían ser la Amazonía o la ciudad de Cusco.

“Nos sentíamos en Perú estando en Roma. Al saludarnos uno por uno con nuestro nombre y recordar que un día estuvo sentado en este lugar como obispo de Chiclayo. No ha perdido esa dimensión de pertenencia a nuestra patria sin olvidar su misión como padre universal”, dijo el presidente de la CEP.

Cabe señalar que el papa, Robert Prevost, nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, luego desempeñó durante más de dos décadas sus labores pastorales en Perú, cuya nacionalidad también tiene y donde se le considera “el papa peruano” tras llegado a ejercer de obispo de Chiclayo.