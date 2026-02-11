José Jerí se reunirá con el papa León XIV el 11 de mayo

Resumen

El papa León XIV está programando una visita a Perú en noviembre o inicios de diciembre de este año. Foto: Cancillería.
Por Redacción EC

A través de sus redes sociales, Cancillería del Perú dio a conocer que El Vaticano confirmó que su santidad el papa León XIV (Robert Prevost) concedió audiencia al presidente de la República José Jerí, para el 11 de mayo próximo.

