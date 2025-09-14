El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) gestionó la entrega, en lo que va del año, de más 91 toneladas de pescado , por parte de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), a más de 4900 comedores populares y ollas comunes, los cuales atienden a más de 230 mil usuarios en situación de vulnerabilidad.

Gracias a este trabajo articulado entre el sector público y privado para la entrega de pescado se podrá mejorar la calidad de la alimentación de las personas más necesitadas, contribuir a la prevención de la anemia y a la seguridad alimentaria de los usuarios de los comedores populares y ollas comunes; así como sensibilizar a la población en cuanto a la importancia del consumo del producto hidrobiológico.

Hasta la fecha, en lo que va del año, se ha distribuido pescado para más de 2400 comedores y cerca de 2500 ollas comunes de los distritos de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Puente Piedra, El Agustino, Ancón, Pachacámac, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Rímac, Independencia, Lurigancho – Chosica, Villa María del Triunfo, Santa Rosa, San Juan de Miraflores, San Antonio de Huarochirí, entre otros. Asimismo, también en los departamentos de La Libertad, Ayacucho y Moquegua.

Justamente, el último sábado, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos, lideró una nueva entrega de 2.5 toneladas de pescado fresco para fortalecer la alimentación de los usuarios de las ollas comunes y comedores populares de El Agustino.

La entrega de los recursos hidrobiológicos a las ollas comunes y comedores populares continuará durante el año en todo el país, ya que la meta para este 2025 es superar las 100 toneladas de pescado, en Lima Metropolitana y el Callao; así como del interior del país.