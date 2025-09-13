En todo entorno laboral en Perú, la seguridad no es un accesorio, sino una obligación. La Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece el deber del empleador de proporcionar Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados a los riesgos presentes en cada puesto de trabajo. Y no basta con entregarlos; también debe asegurarse su uso efectivo y adecuado.

Para José Luis Salazar, fundador de Insumos First Pro, es importante que un obrero que está trabajando en una obra cuente con un casco de seguridad, indispensable para proteger la cabeza contra golpes, caídas de objetos y posibles contactos eléctricos; los lentes de protección para evitar lesiones oculares; y las orejeras, necesarias cuando el nivel de ruido supera los 85 decibeles.

Asimismo, el respirador es clave para filtrar polvo, gases o vapores; mientras que los guantes de seguridad resguardan frente a cortes, abrasión, químicos o calor. El calzado de seguridad debe adaptarse a la labor, pudiendo incluir puntera de acero o ser dieléctrico.

A ello se suma la ropa de trabajo, preferiblemente con cintas fotoluminiscentes que aumenten la visibilidad, y el arnés con línea de vida obligatorio en labores en altura (a partir de 1.80 m).

Seguridad para todo tipo de trabajo

Las diferencias en los equipos de protección personal (EPP) dependen directamente del tipo de labor y del nivel de riesgo asociado, explica Salazar. En el sector construcción y en actividades de logística, los implementos básicos se enfocan en prevenir golpes, caídas y garantizar la visibilidad del trabajador.

En minería, debido a la exposición a ambientes más agresivos, se incorporan además equipos especializados contra polvo, gases tóxicos y altos niveles de ruido.

En la industria química, la prioridad está en la protección frente a sustancias corrosivas o peligrosas, mientras que en la industria metalmecánica los EPP se orientan a resistir altas temperaturas, chispas y posibles cortes.

Hay que tener en cuenta que el uso de equipos de protección personal (EPP) en los centros de trabajo está regulado tanto por normas peruanas como por estándares internacionales de referencia.

En el Perú, la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto a su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.º 005-2012-TR, establece la obligatoriedad de que los empleadores provean y supervisen el uso de EPP adecuados.

Asimismo, el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) desarrolla Normas Técnicas Peruanas (NTP) que detallan los requisitos de calidad y seguridad para implementos como cascos, guantes, calzado o protección ocular.

A nivel internacional, existen marcos de referencia ampliamente usados: las normas ISO, como la ISO 20345 para calzado de seguridad, la ISO 3873 para cascos y la ISO 16321 para protección ocular y facial, entre otros.

Tecnología y seguridad para obreros

Según el representante de Insumos First Pro, garantizar que los equipos de seguridad se encuentren en buen estado y se renueven cuando corresponde implica una gestión integral.

Todo empieza con la adquisición certificada de los EPP, asegurando que cumplan con normas nacionales e internacionales. Luego, es clave llevar un registro y control de entrega a cada trabajador, acompañado de inspecciones periódicas para verificar su estado.

La capacitación también juega un rol esencial, ya que permite al colaborador identificar fallas o desgastes en su equipo. A esto se suma el reemplazo oportuno de los implementos cuando dejan de cumplir con su función, junto con un almacenamiento adecuado que evite su deterioro.

Entre las innovaciones más recientes en equipos de protección destacan los cascos inteligentes o smart helmets, diseñados para elevar los estándares de seguridad en los centros de trabajo. Estos dispositivos cuentan con sensores capaces de detectar impactos, caídas o inclinaciones peligrosas de la cabeza, lo que permite una respuesta inmediata ante accidentes.

Algunos modelos incluyen conectividad que envía alertas en tiempo real a los supervisores, brindando mayor control frente a la exposición a riesgos.