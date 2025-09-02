Sucamec lanza aplicativo móvil para fortalecer el control de armas, explosivos y seguridad privada

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), adscrita al Ministerio del Interior, lanzó el aplicativo Sucamóvil para fortalecer las acciones de control de armas, explosivos y seguridad privada de uso civil en todo el país . Esta constituye la primera herramienta digital que integra en tiempo real diversos sistemas especializados de seguridad y fiscalización.

Teófilo Mariño Cahuana, superintendente de la Sucamec, informó que la aplicación móvil agiliza y transparenta la revisión en campo de documentos indispensables para garantizar la legalidad de los productos e insumos a controlar, como autorizaciones, guías de tránsito o permisos, sobre todo en áreas críticas como la provincia de Pataz, en la sierra liberteña.

Al respecto, precisó que los inspectores destacados a dicha zona ya participan en una marcha blanca de la nueva herramienta, empleándola en su trabajo diario como parte de la lucha del Estado contra la minería ilegal. Para ello, Sucamóvil incorpora un servicio de geolocalización, habilitando el monitoreo de las unidades de transporte de explosivos tanto en los puntos de control como en su recorrido por rutas establecidas.

Gracias a esta innovación, se podrá detectar de inmediato desvíos hacia lugares no autorizados o tipificados como de riesgo, paradas no contempladas en las guías de tránsito y otras irregularidades en el destino final de los citados materiales.

De acuerdo con Orlando Mendieta Pianto, director de Control y Fiscalización de la Sucamec, la rapidez y conectividad de Sucamóvil con las bases de datos de la institución permitirá incrementar de manera sostenida el número de acciones de control que, a la fecha, se realizan en diversas localidades del país.

Resultados positivos

En lo que va del año, la labor de los fiscalizadores de la Sucamec en la provincia de Pataz – en articulación con la Policía, el Ejército y otras instituciones que integran el Comando Unificado (CUPAZ) - ha permitido decomisar hasta el pasado 1 de setiembre más de ocho toneladas de material explosivo, 199 armas de fuego y 6961 municiones destinadas a la minería ilegal.