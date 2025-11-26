Mesones revela que preparación para cantar con Dua Lipa empezó hace meses. (Foto: Composición)
Mesones revela que preparación para cantar con Dua Lipa empezó hace meses. (Foto: Composición)
La noche del 25 de noviembre quedó grabada como uno de los momentos más memorables de la música reciente en el Perú. Durante su Radical Optimism Tour, sorprendió a miles de fanáticos al anunciar “una sorpresa especial para Lima” en pleno Estadio San Marcos. Segundos después, los acordes de “Cariñito” retumbaron y , desatando la euforia colectiva.

La presentación, que se viralizó en cuestión de minutos, fue celebrada por miles de asistentes que reventaron el estadio en una combinación de sorpresa, emoción y orgullo. Tras el show, Mesones decidió romper su silencio y contó cómo vivió el inesperado, pero cuidadosamente preparado, momento. En una transmisión en vivo desde su automóvil, aún con la adrenalina del concierto, relató que la colaboración no fue fruto de la improvisación, sino el resultado de “una conversación que tiene ya muchos, muchos meses”.

El cantante sorprendió al revelar que incluso viajó a Chile para ver de cerca el concierto de Dua Lipa y seguir los preparativos. Explicó entre risas que, mientras muchos especulaban con quién sería el artista peruano invitado, él ya figuraba en algunos videos de la gira: “Lo único que tenían que haber hecho era ver los videos del concierto de Dua Lipa… ahí salía yo”.

Durante el ‘en vivo’, Mesones también aprovechó para aclarar la verdadera historia detrás de “Cariñito”, destacando que pertenece a y fue grabada originalmente por Los Hijos del Sol. “Representa nuestra música y nuestra cultura”, recalcó, emocionado por llevar la cumbia peruana a un escenario internacional.

Entre anécdotas, el artista contó que llegó preparado para hablar en inglés con Dua Lipa, pero ella lo sorprendió diciéndole que entendía español: “Yo quería hablar inglés y me dijo: ‘Yo hablo español, entiendo todo’. Y yo: ‘Ajá’”, recordó entre risas. También adelantó que existe contenido exclusivo detrás de cámaras que pronto saldrá a la luz, lo que generó aún más expectativa entre sus seguidores.

Mesones concluyó señalando que este hito representa un impulso para la cumbia peruana: “Ver a Dua Lipa cantando ‘Cariñito’ aquí ha sido un honor y un placer. Independientemente de quién la interprete, me siento feliz y orgulloso”.

