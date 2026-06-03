Resumen

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Madonna desafía los límites de la industria y reabre el debate sobre edad y sexualidad. (Foto: Captura/Instagram)
Madonna desafía los límites de la industria y reabre el debate sobre edad y sexualidad. (Foto: Captura/Instagram)
Por Redacción EC

A sus 67 años, Madonna ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación global. La artista estadounidense generó una ola de reacciones tras publicar un video con motivo del inicio del Mes del Orgullo LGBTQIA+, una pieza que posteriormente fue editada por ella misma para adecuarse a las políticas de contenido de Instagram.

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