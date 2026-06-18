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Retrato de Maximiliano I de México. (Pintura de Albert Gräfle vía Wikimedia Commons)
Retrato de Maximiliano I de México. (Pintura de Albert Gräfle vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 19 de junio, pero de 1867, Maximiliano I, emperador de México, muere fusilado tras ser condenado por un tribunal militar por enemigo de la República.

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