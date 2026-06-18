En un 19 de junio, pero de 1867, Maximiliano I, emperador de México, muere fusilado tras ser condenado por un tribunal militar por enemigo de la República.

OTRAS EFEMÉRIDES

1790.- Abolidos en Francia los títulos nobiliarios hereditarios y toda la heráldica.

1846.- Se juega en Nueva Jersey (EE.UU.) el primer partido oficial de béisbol.

1942.- Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, se casa a los 16 años con James Dougherty.

1945.- Mueren 355 mineros en la mina de cobre El Teniente (Chile).

1953.- El matrimonio Rosenberg es ejecutado en Nueva York acusado de revelar secretos atómicos a la Unión Soviética.

1961.- Kuwait declara su independencia del Reino Unido.

1964.- El Senado de EE.UU. aprueba la ley sobre derechos civiles de los negros.

1978.- El dibujante Jim Davis publica por primera vez una tira del gato Garfield.

1991.- El narco Pablo Escobar, jefe del Cártel de Medellín, se entrega a las autoridades colombianas.

1999.- El príncipe Eduardo de Inglaterra y Sophie Rhys-Jones contraen matrimonio en Windsor.

2006.- Se inaugura en Ginebra (Suiza) el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reemplazando a la Comisión de Derechos Humanos.

2010 - Boda real entre Victoria de Suecia y Daniel Westling.

2012.- Julian Assange, fundador de Wikileaks, pide asilo en la embajada de Ecuador en Londres.

2013.- Un ataque terrorista contra la sede de Naciones Unidas en Mogadiscio (Somalia) causa veinte muertos.

2014.- Felipe VI de Borbón es proclamado Rey de España.

2017.- La NASA descubre diez posibles planetas con condiciones de ser habitables.

2019.- La ONU señala al príncipe saudí Mohamed bin Salman como responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

NACIMIENTOS

1623.- Blaise Pascal, matemático francés, inventor de la primera calculadora.

1896.- Wallis Simpson, esposa del exrey británico Eduardo VIII.

1921.- Louis Jourdan, actor francés.

1941.- Vaclav Klaus, expresidente de la República Checa.

1945.- Aung San Suu Kyi, líder opositora birmana, Nobel de la Paz.

1947.- Salman Rushdie, escritor británico de origen indio.

1954.- Kathleen Turner, actriz estadounidense.

1957.- Subcomandante Marcos, político y militar mexicano.

1964.- Boris Johnson, político británico.

1970.- Rahul Gandhi, político indio, hijo del asesinado Rajiv Gandhi.

1978.- Zoe Saldaña, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1867.- Maximiliano I, emperador mexicano.

1993.- William Golding, escritor británico, Nobel de Literatura.

2007.- José Luis Cantero ‘El Fary’, cantante español de copla.

2009.- Vicente Ferrer, cooperante español.

2012.- Emili Teixidor, escritor español.

2018.- Rafael Alcides, poeta cubano.

.- Ángel Medardo, músico ecuatoriano, padre de la cumbia andina.

2020.- Carlos Ruiz Zafón, escritor español.

2022.- Guennadi Burbulis, funcionario ruso que certificó la disolución de la Unión Soviética.

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