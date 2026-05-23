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Un total de 247 trabajadores se encontraban en el yacimiento ubicado en la localidad de Liushenyu, cuando ocurrió el incidente a las 19H29 (11H29 GMT) del viernes, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua. Foto: CNS / AFP) / China OUT
Un total de 247 trabajadores se encontraban en el yacimiento ubicado en la localidad de Liushenyu, cuando ocurrió el incidente a las 19H29 (11H29 GMT) del viernes, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua. Foto: CNS / AFP) / China OUT
/ CNS
Por Agencia AFP

Equipos de rescate buscaban a dos personas desaparecidas tras la explosión de una mina de carbón en el norte de China, que dejó al menos 82 muertos, según informaron medios estatales la madrugada del domingo.

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