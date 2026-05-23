Equipos de rescate buscaban a dos personas desaparecidas tras la explosión de una mina de carbón en el norte de China, que dejó al menos 82 muertos, según informaron medios estatales la madrugada del domingo.

El accidente es el peor desastre minero en China en 17 años, y las autoridades afirmaron que la empresa involucrada cometió infracciones graves, con acumulación de gases tóxicos en la mina.

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La agencia oficial de noticias Xinhua informó la madrugada del domingo que se estaba llevando a cabo una operación de rescate a gran escala para encontrar a las dos personas desaparecidas.

Un total de 247 trabajadores se encontraban en el yacimiento ubicado en la localidad de Liushenyu, cuando ocurrió el incidente a las 19H29 (11H29 GMT) del viernes, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua.

Un total de 755 integrantes de personal de emergencia y médicos se desplazaron al lugar de los hechos, según la cadena estatal china CCTV.

Una explosión de gas en una mina de carbón en el norte de China ha matado al menos a 82 personas, informaron las autoridades el 23 de mayo de 2026. Foto: GREG BAKER / AFP / GREG BAKER

Imágenes publicadas CCTV muestran a rescatistas en la zona portando cascos y camillas, con varias ambulancias al fondo.

Un total de 128 personas requirieron ingreso en el hospital, cuatro de ellas en estado crítico o grave, según la televisión estatal.

El minero Wang Yong, herido en el incidente, dijo a CCTV que de repente vio una nube de humo, y que olía a azufre. Varios a su alrededor se ahogaron con el humo, según alcanzó a ver, y luego se desmayó.

“Estuve en el suelo durante una hora aproximadamente, y me desperté yo solo. Grité a la gente que estaba a mi lado, y salimos juntos de la mina”, dijo Wang a CCTV.

El sábado por la noche, los equipos de rescate se turnaron para descender al pozo de la mina en busca de los trabajadores desaparecidos.

“Graves violaciones a la ley”

Se trata del peor desastre minero en China desde 2009, cuando otra explosión mató a 108 trabajadores en la provincia de Heilongjian, en el noreste.

Las autoridades prometieron que habrá una investigación “rigurosa”, y que “los responsables serán castigados con severidad, de acuerdo con la ley”, según la agencia Xinhua.

En una rueda de prensa celebrada el sábado por la noche, informaron que, bajo el pozo de la mina, se han acumulado gases tóxicos y nocivos que superan los límites de seguridad y suponen un riesgo de desastre secundario, de acuerdo a Xinhua.

“Las evaluaciones preliminares indican que la empresa que opera la mina de carbón es culpable de graves violaciones de la ley”, indicaron.

Igualmente, el gobierno ordenó a “todas las regiones y autoridades competentes (...) actuar duramente contra las actividades ilegales e ilegítimas” en el sector minero, e investigar y sancionar a los responsables, según Xinhua.

Un total de 247 trabajadores se encontraban en el yacimiento ubicado en la localidad de Liushenyu, cuando ocurrió el incidente a las 19H29 (11H29 GMT) del viernes, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua. Foto: CNS / AFP) / China OUT / CNS

El presidente Xi Jinping pidió movilizar “todos los medios” para atender a los heridos y solicitó investigaciones exhaustivas sobre el incidente, según la agencia estatal de prensa.

Xi destacó que “todas las regiones y departamentos deben aprender de este accidente, mantenerse constantemente alerta en materia de seguridad laboral (...) y prevenir y contener con determinación la ocurrencia de accidentes graves y catástrofes”.

Protocolos de seguridad laxos

Este yacimiento se encuentra 500 kilómetros al suroeste de Pekín, en Shanxi. La provincia es una de las más pobres de China, pero también un centro neurálgico de la extracción de carbón.

La seguridad en las minas chinas ha mejorado en las últimas décadas, al igual que la cobertura mediática de los incidentes graves, antes silenciados en muchos casos.

Pero los siniestros siguen siendo frecuentes en un sector donde los protocolos de seguridad suelen ser laxos.

En 2023, 53 personas murieron en un derrumbe en una mina de carbón a cielo abierto en la región septentrional de Mongolia Interior.

A pesar del rápido despliegue de las energías verdes, China es el mayor emisor mundial de CO2 y el mayor consumidor de carbón, recurso que considera una solución fiable frente al suministro intermitente de las renovables.

Solo las minas de carbón emplean a más de 1,5 millones de personas en este país asiático.