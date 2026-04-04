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Medios iraníes negaron cualquier vínculo entre ambas mujeres y el militar fallecido. Foto: AFP
Medios iraníes negaron cualquier vínculo entre ambas mujeres y el militar fallecido. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Estados Unidos afirmó este sábado haber detenido en su territorio a la sobrina y la sobrina nieta del general iraní Qassem Soleimani, abatido en 2020 en un ataque con drones ordenado por Donald Trump.

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