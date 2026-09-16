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Resumen

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Leon Black, un multimillonario cercano a Jeffrey Epstein, llega al Capitolio en Washington para una entrevista a puerta cerrada con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el 26 de junio de 2026. (J. Scott Applewhite / AP)
Leon Black, un multimillonario cercano a Jeffrey Epstein, llega al Capitolio en Washington para una entrevista a puerta cerrada con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el 26 de junio de 2026. (J. Scott Applewhite / AP)
Por Agencia EFE

El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles por unanimidad recomendar que el multimillonario Leon Black sea declarado en desacato por negarse a cumplir con las citaciones relacionadas con una investigación de la Cámara Baja sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

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