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Esta fotografía muestra al astronauta de la NASA Victor Glover (izquierda), piloto de Artemis II, y a la astronauta de la NASA Christina Koch, especialista de la misión Artemis II. Foto: Bill INGALLS / NASA / AFP
Esta fotografía muestra al astronauta de la NASA Victor Glover (izquierda), piloto de Artemis II, y a la astronauta de la NASA Christina Koch, especialista de la misión Artemis II. Foto: Bill INGALLS / NASA / AFP
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Por Agencia EFE

La misión Artemis II de la NASA marcó el regreso del ser humano a la órbita de la Luna tras más de medio siglo, pero también completó otros hitos durante sus diez días de duración, en los que se convirtió en la expedición espacial que más se alejó de la Tierra y sobrevoló la cara oculta de la Luna.

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