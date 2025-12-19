El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (C), llega al Capitolio de Estados Unidos en Washington DC, EE. UU., el 16 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (C), llega al Capitolio de Estados Unidos en Washington DC, EE. UU., el 16 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
/ WILL OLIVER
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Marco Rubio: México está cooperando en materia de seguridad más que nunca
Resumen de la noticia por IA
Marco Rubio: México está cooperando en materia de seguridad más que nunca

Marco Rubio: México está cooperando en materia de seguridad más que nunca

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El secretario de Estado de EE.UU., , dijo este viernes que está cooperando en materia de seguridad más que nunca en su historia, subrayando el beneplácito de Washington con el Ejecutivo de la presidenta Claudia Sheinbaum en un momento marcado por su agresiva campaña contra el narcotráfico, especialmente en el Caribe.

“El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”, dijo Rubio en rueda de prensa al ser preguntado por la cooperación brindada por distintos países de Latinoamérica en los planes de seguridad fronteriza y contra el tráfico de drogas de la Administración de Donald Trump.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

EE.UU. felicita a Kast y confía en que Chile priorice fin de inmigración ilegal y comercio


“Queda mucho por hacer (en la batalla contra el narcotráfico) pero tenemos cooperación”, subrayó Rubio, que consideró a los grupos involucrados en el tráfico de estupefacientes como “la amenaza más primordial” para todo el continente americano.

Además, señaló también a otros países de Latinoamérica que están trabajando de manera conjunta con Washington, como Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador o la República Dominicana.

En cambio, el máximo responsable de la diplomacia estadounidense indicó que .

“Tenemos un régimen ilegítimo que no solo no coopera con EE.UU. si no que coopera con elementos criminales, como por ejemplo el ELN y las FARC”, aseguró Rubio.

Cabello califica a Marco Rubio de “imbécil” y de tener “ínfulas de conquistador”


Desde el verano EE.UU. mantiene un enorme despliegue militar en el Caribe que busca presionar al Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar al Cartel de los Soles, y que ha destruido más de 30 supuestas lanchas del narcotráfico, mientras que el propio Donald Trump dijo en una entrevista el jueves que no descarta declarar la guerra a Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC