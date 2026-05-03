Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Foto: EFE/Graeme Sloan
Fotografía de archivo del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Foto: EFE/Graeme Sloan
Por Agencia AFP

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitará Roma y el Vaticano esta semana, afirmó una fuente del gobierno italiano este domingo, semanas después de un choque entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.