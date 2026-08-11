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Resumen

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Robert Gilman (izq) rodeado de su madre Nancy y miembros del equipo que los transporta tras su liberación en Rusia. (EFE/@realDonaldTrump).
Robert Gilman (izq) rodeado de su madre Nancy y miembros del equipo que los transporta tras su liberación en Rusia. (EFE/@realDonaldTrump).
/ Cortesía
Por Agencia EFE

Rusia ha liberado al exmarine estadounidense Robert Gilman, cuyo estado de salud es grave, tras cuatro años detenido, anunció este martes la Administración de Donald Trump.

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