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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dio detalles de su cita con Mojtaba Jameneí. (Foto: AFP)
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dio detalles de su cita con Mojtaba Jameneí. (Foto: AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este jueves que mantuvo recientemente un encuentro con el líder supremo, Mojtaba Jameneí, en la primera ocasión en la que el mandatario u otros altos cargos informan de reuniones con la nueva máxima autoridad de la República Islámica.

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