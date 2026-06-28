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Resumen

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Una persona observa una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Catia La Mar (Venezuela). (EFE/ Ronald Peña R)
Una persona observa una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Catia La Mar (Venezuela). (EFE/ Ronald Peña R)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela informó este domingo de que 33 personas han sido rescatadas con vida, en medio del despliegue de rescatistas internacionales y nacionales tras el terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y que afectó principalmente al estado La Guaira.

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